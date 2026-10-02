Hanel-Torsch: Bereits rund 400 Klimaanlagen im Gemeindebau ermöglicht

Wien (OTS) -

Mit Beginn des Sommers hat Wiener Wohnen den Einbau von Klimaanlagen im Gemeindebau deutlich erleichtert. Unter klar definierten Voraussetzungen können Mieter*innen in ihren Wohnungen Split-Klimageräte installieren lassen, ohne dafür besondere medizinische oder gewerberechtliche Gründe nachweisen zu müssen.

Die ersten Monate mit der neuen Regelung zeigen ein positives Bild: Die Nachfrage ist hoch und hunderte Mieter*innen profitieren bereits von einer spürbaren Entlastung in ihrem Wohnalltag.

Mehr als 3.000 Mieter*innen haben sich bislang von Wiener Wohnen zum Thema Klimaanlagen beraten lassen. Bis Ende September wurden 387 Ansuchen bewilligt. 154 Ansuchen mussten abgelehnt werden, während 770 Verfahren und weitere 35 Ansuchen aktuell bearbeitet werden. Diese Zahlen zeigen, dass die neue Regelung bereits im ersten Sommer erfolgreich angenommen wurde und sich als praxistaugliches Angebot für die Gemeindebau-Mieter*innen etabliert hat.

„Die Sommer in Wien werden spürbar heißer. Hitzephasen und Tropennächte stellen für viele Menschen eine zunehmende Belastung dar. Deshalb haben wir bewusst neue Möglichkeiten geschaffen, damit sich die Bewohnerinnen und Bewohner auch während längerer Hitzeperioden in ihren eigenen vier Wänden wohlfühlen und die Sommermonate besser bewältigen können. Die hohe Zahl an bewilligten Klimaanlagen unterstreicht, dass wir hier einen wichtigen und richtigen Schritt gesetzt haben“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Lebensqualität nachhaltig verbessert

Zu den ersten Mieter*innen, die die neue Möglichkeit zur Installation einer Klimaanlage genutzt haben, zählt Marko A. Er reichte seinen Antrag ein und erhielt rasch grünes Licht von Wiener Wohnen. Auch die Installation war rasch erfolgt, seither sorgt die Klimaanlage an heißen Tagen für spürbare Entlastung in seiner Wohnung. Sein Beispiel steht stellvertretend für viele Gemeindebau-Bewohner*innen, die dank der neuen Möglichkeit besser durch die heißen Sommermonate kommen.

„Es ist schön zu sehen, wenn Verbesserungen direkt bei den Menschen ankommen. Wer über Wochen hinweg unter großer Hitze in der eigenen Wohnung leidet, weiß, wie belastend das sein kann. Umso erfreulicher ist es, dass die neue Regelung im Gemeindebau bereits vielen Mieterinnen und Mietern hilft“, so Hanel-Torsch.

Die Bilanz der ersten Monate zeigt, dass sich die von Wiener Wohnen geschaffenen Abläufe bewährt haben. Werden technische, bauliche und rechtliche Vorgaben eingehalten – etwa Lärm- und Nachbar*innenschutz sowie Vorgaben bei Energieeffizienz und Sicherheit – kann die Installation der Split-Klimageräte durch konzessionierte Fachbetriebe erfolgen.

Klimaanlagen ergänzen umfassende Maßnahmen gegen Hitze

Die neue Klimaanlagen-Regelung ergänzt zahlreiche bestehende Maßnahmen gegen sommerliche Hitze im Gemeindebau. Wiener Wohnen investiert weiterhin in thermische Sanierungen, Begrünungsmaßnahmen, Entsiegelungen und außenliegenden Sonnenschutz. Damit verfolgt die Stadt Wien einen umfassenden Ansatz, um Gemeindebauten bestmöglich an die Folgen des Klimawandels anzupassen.

„Klimaanlagen sind dort eine wichtige Ergänzung, wo andere Maßnahmen allein nicht mehr ausreichen. Unser Ziel ist es, den Menschen konkrete Unterstützung im Alltag zu bieten und unsere Gemeindebauten Schritt für Schritt an die Herausforderungen immer heißer werdender Sommer anzupassen“, erklärt Katharina Klement, interimistische Direktorin von Wiener Wohnen.

Alle Informationen rund um den Einbau von Klimaanlagen im Gemeindebau finden sich unter www.wienerwohnen.at. Über die Wiener Wohnen Service-Nummer 05 75 75 75 kann zudem eine Informationsbroschüre angefordert werden, die auch im Service-Center von Wiener Wohnen sowie in allen Lokalen des Nachbarschaftsservice wohnpartner aufliegt.