LR Susanne Rosenkranz: Welttierschutztag macht aufmerksam, NÖ Tierschutzhotline hilft

St. Pölten (OTS) -

„Die Welt durch ihre Augen sehen“ ist das Motto des diesjährigen Welttierschutztages am 04.10.2026. Es erinnert uns daran, Tieren dort eine Stimme zu geben, wo sie selbst keine haben, Verantwortung zu übernehmen und nicht wegzusehen, wenn Tiere Hilfe brauchen.

„Genau dafür gibt es in Niederösterreich mit der Tierschutzhotline eine wichtige und unkomplizierte Anlaufstelle. Sie bietet schnelle Hilfe, kompetente Beratung und Unterstützung bei tierischen Notfällen“, so Tierschutzlandesrätin Mag. Susanne Rosenkranz. „Wer sich Sorgen um ein Tier macht, einen Missstand beobachtet oder in einer akuten Situation nicht weiß, was zu tun ist, findet dort rasch die richtigen Ansprechpartner und konkrete Hilfe“, so Rosenkranz weiter.

Tierschutz beginnt bei jedem Einzelnen. Aufmerksam sein, hinschauen und im richtigen Moment handeln. Im Zusammenspiel von Tierhaltern, Behörden und der Gesellschaft tragen wir gemeinsam Verantwortung dafür, dass Tiere geschützt werden und im Notfall rasch Hilfe bekommen.

„Tiere können nicht selbst um Hilfe bitten. Sie sind darauf angewiesen, dass wir Verantwortung übernehmen und ihnen Schutz geben. Wenn wir die Welt öfter durch ihre Augen sehen, erkennen wir auch besser, wo wir selbst etwas tun können, um sie für Tiere sicherer und besser zu machen“, appellierte Rosenkranz abschließend.