Tourismusstrategie 2035: Wie aus der Vision T in den Regionen Realität wird

Bad Loipersdorf (OTS) -

Mit der Vision T ist die Richtung für Österreichs Tourismus bis 2035 vorgegeben: Tourismus soll „wertvoll für alle – 365 Tage im Jahr“ sein. Die zentrale Frage lautet nun, wie diese Zielsetzung in den österreichischen Tourismusregionen mit Leben erfüllt werden kann. Genau mit diesem Thema beschäftigte sich der Kongress des Destinations-Netzwerk Austria (dna) 2026, bei dem sich die führenden Tourismus-Manager des Landes drei Tage lang im Kongress Loipersdorf trafen. Das dna ist die bundesweite Interessenvertretung der österreichischen Tourismusdestinationen und vereint über 200 Mitglieder aus Tourismusverbänden, Destinationen sowie zentralen Institutionen der Branche.

„Das dna ist die starke gemeinsame Stimme der österreichischen Destinationen. Wir unterstützen unsere Mitglieder mit Weiterbildung und Service, fördern den Austausch untereinander und bringen ihre Interessen auf nationaler Ebene ein. Gleichzeitig sehen wir es als unsere Aufgabe, Zukunftsthemen frühzeitig aufzugreifen und gemeinsam mit den Destinationen aktiv zu gestalten“, so dna-Präsident Mathias Schattleitner.

Das dna ist in Österreich nahezu flächendeckend verankert: 1.546 der insgesamt 1.592 österreichischen Tourismusgemeinden – und damit 97 Prozent – sind über ihre Destinationen im Destinations-Netzwerk Austria vertreten.

Wertschöpfungsstudie soll Effekte belegen

Für die Umsetzung der Vision T kommt den Regionen eine Schlüsselrolle zu. „Die österreichische Tourismusstrategie kann nur dann Wirkung entfalten, wenn sie in den Regionen gelebt wird. Das Destinations-Netzwerk Austria ist für uns dabei ein wichtiger Partner: Es verbindet die Akteurinnen und Akteure und unterstützt dabei, die gemeinsamen Ziele der Vision T Schritt für Schritt in die Praxis zu bringen“, so Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Einen konkreten Schwerpunkt setzt das dna 2027 mit einer Wertschöpfungsstudie auf regionaler Ebene. Sie soll die vielfältigen wirtschaftlichen Effekte des Tourismus in den Regionen sichtbar machen. Dafür wird für jede teilnehmende Region ein eigenes Profil erarbeitet, das unter anderem Bruttowertschöpfung, Beschäftigung und Lohnsummen abbildet.

Weitere Arbeitsschwerpunkte des dna liegen auf Tourismusakzeptanz und Lebensraumentwicklung sowie auf neuen Formen der Erfolgsmessung. Dabei soll künftig auch Künstliche Intelligenz stärker zum Einsatz kommen. Ab April 2027 startet zudem eine eigene Nachhaltigkeitsakademie des dna.

„Destinationen sind heute weit mehr als reine Marketingorganisationen. Sie gestalten wirtschaftlich starke Tourismusregionen, bringen unterschiedliche Interessen im Lebensraum zusammen und stoßen gemeinsame Entwicklungen an. Dafür brauchen sie fundierte Daten und die richtigen Instrumente – genau hier setzt das dna an,“ betont dna-Präsident Mathias Schattleitner.

Über das Destinations-Netzwerk Austria

Das Destinations-Netzwerk Austria (dna) ist die bundesweite Interessenvertretung der österreichischen Tourismusdestinationen. Es vereint über 200 Mitglieder aus Tourismusverbänden, Destinationsmanagement- und Marketingorganisationen und repräsentiert damit 97 % der Tourismusregionen Österreichs. Seit mehr als 65 Jahren gestaltet das dna die Weiterentwicklung des Tourismusstandorts aktiv mit – durch Interessenvertretung, strategischen Dialog sowie Weiterbildungsformate wie Kongresse und Akademien. Ziel ist es, Destinationen nachhaltig und zukunftsorientiert im Sinne lebenswerten Lebensraums zu stärken. Weitere Informationen unter: www.dna-tourismus.at