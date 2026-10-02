„Daheim – das Volksgruppenmagazin“: 70 Jahre Ungarnaufstand – Paul Lendvai im Porträt

Wien (OTS) -

Marin Berlakovich präsentiert „Daheim – das Volksgruppenmagazin“ am Sonntag, dem 4. Oktober 2026, um 13.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Debatte über Sonntagsmesse auf Slowenisch

Im südkärntnerischen Zell/Sele ist Slowenisch nach wie vor stark verbreitet: In vielen Familien genauso wie in der Schule, am Fußballplatz und vor allem auch in der Kirche. Denn die traditionelle Sonntagsmesse wird ausschließlich auf Slowenisch gefeiert. Inzwischen möchten einige Menschen aber auch Deutsch als Liturgiesprache bzw. eine zweisprachige Messe, wodurch eine Debatte entbrannt ist. Ein Bericht von Isabelle Reitbauer.

Paul Lendvai im Porträt

Vor 70 Jahren – im Oktober 1956 – erhob sich Ungarn in einem Volksaufstand gegen die sowjetische Herrschaft. Was mit der Hoffnung auf Freiheit begann, endete in Niederschlagung und Flucht. Auch bei Paul Lendvai. Der bekannte Journalist und Autor ist einer von fast 200.000 Ungarn, die damals nach Österreich geflüchtet sind. Heute – mit 97 Jahren – blickt Lendvai auf ein bewegtes Leben zurück. Ein Porträt von Mona Bruckberger.

Barga: Klein-Schottland in Italien

Dass es in Italien deutschsprachige wie auch slowenisch- oder kroatischsprachige Ortschaften gibt, ist vielen bekannt. Aber von einem schottischen Dorf in der Toskana wissen vermutlich die wenigsten. Barga heißt dieser Ort in der Provinz Lucca, von wo aus Ende des 19. Jahrhunderts viele Italienerinnen und Italiener nach Schottland ausgewandert sind. Die Migration und die teilweise Rückkehr spiegeln sich bis heute in Barga wider. Ein Bericht von Martin Hanni.

Wie sagt man ..?

In der Serie „Wie sagt man ..?“ treffen einander sechs junge Menschen aus den sechs autochthonen Volksgruppen Österreichs und sind für den ORF gewissermaßen als lebende Wörterbücher, die sich miteinander austauschen, im Einsatz. Dieses Mal geht es um das Gesicht. Ein Beitrag von Samuel Mago.