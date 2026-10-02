ORF-„Pressestunde“ mit Markus Wallner, Landeshauptmann Vorarlberg und Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz, ÖVP

Wien (OTS) -

Seit Juli ist Markus Wallner nicht nur Vorarlberger Landeshauptmann, sondern auch der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz. Und er äußert sich zu vielen Themen dezidiert: ob Tempoeinforderung bei der Wehrdienstreform, Appell für Dürrehilfen an den Finanzminister oder zuletzt die Forderung nach strengeren Sozialhilferegeln. Auch mit Kritik an Vorgängen in oder im Umfeld der ÖVP spart er selten – zuletzt etwa bei der Causa des Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten, Walter Ruck. Wie bewertet Wallner die aktuelle Regierungsarbeit? Welche Schwerpunkte versucht er in der Landeshauptleutekonferenz zu setzen und welche noch in Vorarlberg? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 4. Oktober 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Michael Prock, „Vorarlberger Nachrichten“, und Helma Poschner, ORF.