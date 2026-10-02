„Hohes Haus“: Spezialausgabe zur Frage „Wer rettet die Finanzen der Gemeinden?“

Wien (OTS) -

Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 4. Oktober 2026, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgendem Thema:

Unter Druck – Wer rettet die Finanzen der Gemeinden?

In einer Spezialausgabe widmet sich das „Hohe Haus“ den 2.092 österreichischen Gemeinden, die zunehmend finanziell unter Druck stehen. Steigende Ausgaben, wachsende Aufgaben und weniger Spielraum stellen viele Gemeinden vor große Herausforderungen. Doch nicht nur die Finanzen sorgen für Diskussionen: Die NEOS kritisieren die Macht der Bürgermeister und fordern mehr Zusammenarbeit und auch Gemeindezusammenlegungen. Wie sollen die Gemeinden in Zukunft aussehen und gleichzeitig effizient sowie bürgernah sein? Welche Unterstützung brauchen sie – und wie lässt sich ihre finanzielle Handlungsfähigkeit sichern?

Zu Gast bei Rebekka Salzer ist Gemeindebundpräsident Johannes Pressl, ÖVP.