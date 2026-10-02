„Hungry for More”: Lukas Mraz’ Anleitung „How 2 Order Coffee in Vienna”

Wien (OTS) -

In der neuesten Folge der YouTube-Serie „Hungry for More“ des WienTourismus stellt sich die Frage „To bean, or not to bean“. Sterne-Koch Lukas Mraz erkundet, was das Wiener Kaffeehaus zur Institution macht und warum sie so einzigartig ist, dass sie von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe klassifiziert wurde. Und vor allem, was sie alles zu bieten hat – vom Einspänner bis zum ‚Wohnzimmer-Ersatz‘. Neben traditionellen Kaffeehäusern spielen auch moderne Specialty Coffeeshops eine wichtige Rolle.

Diese Medien-Info inklusive Bildmaterial online.

Dieses Mal führt die beliebte WienTourismus YouTube Serie „Hungry for More“ Sterne-Koch Lukas Mraz in besondere Cafés, versteckte Lieblingsplätze und moderne Coffeeshops in Wien. Wiener Kaffeehauskultur neu entdeckt – von Klassikern wie der Café Konditorei Bürger zu überraschenden Locations wie der Monte Ofelio Bar, zum Café Jelinek, über Gota Coffee zum Café Espresso. Lukas Mraz stellt die Frage „To bean, or not to bean” und erfährt mehr darüber, was hinter Melange, Einspänner & Co. steckt, mit einer kleinen Anleitung “How 2 Order Coffee in Vienna”.

Norbert Kettner, CEO des WienTourismus

„In ‚Hungry for More‘ wird Wien als inspirierende Food-Destination mit Haltung, Charakter und unverwechselbarer Identität gezeigt. Wien ist die einzige Stadt der Welt, die Namensgeberin eines eigenständigen Speisenstils ist: der Wiener Küche. Aber auch die Wiener Kaffeehauskultur ist international ein Begriff. Seit jeher sind Kaffeehäuser Orte des Austausches, der Begegnung und des geistigen Lebens – viele berühmte Schriftsteller:innen und Künstler:innen nutzten sie als Treffpunkt und Raum für kreative Prozesse. Gleichzeitig sind sie Orte des Innehaltens und des Genusses und damit ein wichtiger Teil der Identität der Stadt.“

Lukas Mraz’ kulinarische Kaffeehaus Tour

In der Café Konditorei Bürger trifft Lukas Mraz unter anderem auf amerikanische Touristen und teilt seine süßen Wiener Spezialitäten mit ihnen – Torten, Kuchen, Plunder, und mehr. Im Monte Ofelio erfährt er, wie und wann die Italiener:innen ihren ersten Espresso des Tages genießen und warum ein Aperitivo eine schöne Art des ungezwungenen Beisammenseins ist, passend zur Kaffeehauskultur in Wien. Wie ein klassisches Kaffeehaus aussieht, zeigt Lukas Mraz im Café Jelinek. Ein kleiner Marmortisch, der Wiener Kaffeehaus-Stuhl von Thonet und roter Samt. Lukas erhält einen geschichtlichen Einblick, was ein Einspänner ist und was dieser mit Fiakern zu tun hat: Wien mitten im Kaffeehaus. Gota Coffee darf auf der Tour nicht fehlen – ist dieser Specialty Coffee Spot doch heuer zum besten Coffeeshop in Europa und zur Nummer drei der Welt ausgezeichnet worden. Hier taucht Lukas Mraz in die Welt der Latte Art ein. Den Abschluss bildet das Café Espresso, in dem vor allem salzige Speisen angeboten werden – Sardinen oder Käseplatte, Kaffeehauskultur in Wien bietet auch das.

Barbara Novak, Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales

„Das WienTourismus Themenjahr 2026 ‚Vienna Bites: Küche, Kultur, Charakter‘ zeigt ein einzigartiges Wien und wie prägend eine klare Identität und die Wurzeln für eine Stadt sind. Gleichzeitig ist die Gastronomie für Wien ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Mehr als ein Drittel der österreichischen Gastro-Beschäftigten sowie ein Drittel der gastronomischen Wertschöpfung des Landes bündelt die Stadt Wien.“

WienTourismus Themenjahr 2026 „Vienna Bites: Küche, Kultur, Charakter“

Ob traditionelles Kaffeehaus, moderner Specialty Coffee Spot oder entspannte Abend-Bar: Die neueste Folge von Hungry for More zeigt, warum Wiens Kaffeehauskultur einzigartig ist – und wie Einheimische sie heute leben. Genau diese Vielfalt und die besondere Verbindung von Kulinarik und Wiener Lebensgefühl stehen im Mittelpunkt des WienTourismus Themenjahres 2026 'Vienna Bites: Küche, Kultur, Charakter'.

Mehr Möglichkeiten die Kaffeehauskultur in Wien zu erleben, gibt es in der WienTourismus City Guide App ivie. Auf wien.info findet man außerdem einen umfangreichen, eigens kuratierten Überblick über die kulinarische Vielfalt Wiens in 12 Sprachen.

Über Lukas Mraz und "Hungry for More"

Lukas Mraz – dessen Urgroßvater bereits ein Wiener Kaffeehaus und Großvater ein Wiener Beisl betrieb – kocht an der Seite seines Vaters im „Mraz und Sohn“ in Wien Brigittenau. Das Wiener Traditionsunternehmen mit zwei Michelin-Sternen wird bereits in dritter Generation geführt. Gemeinsam mit den österreichischen Spitzenköchen Philip Rachinger und Felix Schellhorn hat Mraz das Koch-Kollektiv „Healthy Boy Band“ ins Leben gerufen, das die internationale Nobelkoch-Szene aufmischt. Die Idee: Kulinarik mit Kunst zu verbinden und Gastronomie neu zu denken. Das WienTourismus YouTube Format „Hungry for More” hat – inklusive dieser – 15 Folgen, und verzeichnet über 2 Millionen Views auf YouTube sowie über 200.000 Wiedergabe Stunden.

Links

„Hungry for More“ auf YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLt5oS9A1q7b4V-Fz4L6UtR2SyN88mTnjK

Jahresthema 2026 „Vienna Bites: Küche, Kultur, Charakter“: www.viennabites.wien.info

WienTourismus auf Instagram: www.instagram.com/vienna/

Kulinarik auf wien.info: www.wien.info/de/essen-trinken

City Guide App ivie: ivie.wien.info

(Schluss)