LH-Stv. Landbauer: Nach Ansturm im Pilotjahr! Erfolgreiche „Radkids“-Kurse gehen in die 2. Runde

St. Pölten (OTS) -

Im Pilot-Schuljahr 2025/2026 waren sie binnen 24 Stunden ausgebucht, die durchwegs positive Rückmeldung der teilnehmenden Schulen in der nun erfolgten Evaluierungsphase bestätigte erneut: Die im Herbst 2025 gestartete Initiative „Radkids NÖ“ sowie die „Radfahrschulung: Denken.Üben.Fahren“ sind ein voller Erfolg. „Damit ist für uns klar: ‚Radkids‘ geht in die zweite Runde! Für das Schuljahr 2026/2027 werden erneut 70 Kurse für bis zu 2.000 Schüler der 3. und 4. Schulstufe angeboten“, informiert Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Im Pilotjahr hatten rund 1.300 Schüler aus 80 Klassen an der „Radfahrschulung: Denken.Üben.Fahren“, die Kinder schrittweise mental, aktiv und praktisch auf die freiwillige Radfahrprüfung vorbereitet, teilgenommen. Auch 43 Ferienkurse mit rund 550 Kindern fanden über die Sommerferien statt.

„Radfahren bedeutet für Kinder ein Stück Freiheit und Selbstständigkeit. Wer zum ersten Mal alleine unterwegs ist, darf darauf zu Recht stolz sein. Wichtig ist, dass unsere Kinder sicher sind und wissen, wie sie sich im Straßenverkehr richtig verhalten, worauf sie achten müssen und wie sie Gefahren frühzeitig erkennen“, so Landbauer.

„Radfahren ist eine grundlegende Kompetenz und die freiwillige Radfahrprüfung ein wichtiger erster Mobilitätsbaustein. Unsere Radkids-Kurse bereiten die Kinder optimal darauf vor und legen den Grundstein für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr“, ergänzt Radland-Geschäftsführerin Susanna Hauptmann.

Die Kurse finden ab Mitte November statt, interessierte Volksschulen können sich ab sofort unter www.radkids-noe.at anmelden.

Weitere Informationen: Büro LH-Stv. Landbauer, Isabella Nittner, Telefon 0676/81213755, E-Mail: [email protected]