- 02.10.2026, 10:31:02
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ÖAMTC: Ausflügler aufgepasst: Höhenstraße am Samstag gesperrt
Höhenstraßenlauf bedingt großräumige Umleitung
Wegen des traditionellen Internationalen 78. Höhenstraßenlaufs wird die Höhenstraße am Samstag, 3. Oktober, zwischen dem Leopoldsberg und der Keylwerthgasse von ca. 13:45 bis 16:00 Uhr gesperrt. Richtung Klosterneuburg kann laut ÖAMTC nur großräumig über Heiligenstadt ausgewichen werden.
Service: Alle Verkehrsinformationen sind unter www.oeamtc.at/verkehrsservice zu finden.
(Schluss)
Harald Lasser
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ÖAMTC
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