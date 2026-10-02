ÖAMTC: Ausflügler aufgepasst: Höhenstraße am Samstag gesperrt

Wien (OTS) -

Wegen des traditionellen Internationalen 78. Höhenstraßenlaufs wird die Höhenstraße am Samstag, 3. Oktober, zwischen dem Leopoldsberg und der Keylwerthgasse von ca. 13:45 bis 16:00 Uhr gesperrt. Richtung Klosterneuburg kann laut ÖAMTC nur großräumig über Heiligenstadt ausgewichen werden.

Service: Alle Verkehrsinformationen sind unter www.oeamtc.at/verkehrsservice zu finden.

(Schluss)

Harald Lasser