  • 02.10.2026, 10:22:02
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  • OTS0049

Liebe schützt nicht vor Scheidungsfolgen

Liebe vergeht – Vermögensfragen bleiben

Wien (OTS) - 

Aktuelle OGH-Entscheidungen zeigen, wie schnell nach einer Scheidung Streit über Ehewohnung, Vermögen und vermeintliche Verzichtserklärungen entsteht.

Gerade bei Immobilien, Unternehmen oder größeren Vermögenswerten schafft ein gut gestalteter Ehevertrag frühzeitig Klarheit.

„Wer erst bei der Scheidung über Vermögen verhandelt, verhandelt oft bereits im Konflikt. Ein Ehevertrag kann genau das vermeiden“, sagt Mag. Paul Nagler, Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Nagler Rechtsanwalts GmbH.

Rückfragen & Kontakt

Nagler Rechtsanwalts GmbH
Mag. Paul Nagler, BSc, LL.M.
Telefon: 012802631
E-Mail: [email protected]
Website: https://ra-nagler.at/bereichsseite-familienrecht/ehevertrag-
wien/

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