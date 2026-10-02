- 02.10.2026, 10:22:02
- /
- OTS0049
Liebe schützt nicht vor Scheidungsfolgen
Liebe vergeht – Vermögensfragen bleiben
Aktuelle OGH-Entscheidungen zeigen, wie schnell nach einer Scheidung Streit über Ehewohnung, Vermögen und vermeintliche Verzichtserklärungen entsteht.
Gerade bei Immobilien, Unternehmen oder größeren Vermögenswerten schafft ein gut gestalteter Ehevertrag frühzeitig Klarheit.
„Wer erst bei der Scheidung über Vermögen verhandelt, verhandelt oft bereits im Konflikt. Ein Ehevertrag kann genau das vermeiden“, sagt Mag. Paul Nagler, Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Nagler Rechtsanwalts GmbH.
Rückfragen & Kontakt
Nagler Rechtsanwalts GmbH
Mag. Paul Nagler, BSc, LL.M.
Telefon: 012802631
E-Mail: [email protected]
Website: https://ra-nagler.at/bereichsseite-familienrecht/ehevertrag-
wien/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRA