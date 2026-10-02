Wiener Symphoniker und Bel Canto starten gemeinsame Initiative für das Publikum der Zukunft

Wien (OTS) -

Junge Menschen für klassische Musik zu begeistern und Nachwuchstalente auf ihrem Weg ins Orchester zu unterstützen: Das wollen die Wiener Symphoniker und die Bel Canto Music & Cultural Initiatives GmbH mit dem neuen, auf fünf Jahre angelegten Programm „Shaping the Future of Classical Music“ erreichen. Schülerinnen und Schüler sollen bei Konzerten im Wiener Konzerthaus das Orchester live erleben. Eine digitale Plattform soll ihnen helfen, die Musik schon vor dem Konzert kennenzulernen und besser zu verstehen. Gleichzeitig fördert ein Stipendienprogramm junge Musikerinnen und Musiker und trägt dazu bei, den besonderen Wiener Orchesterklang an die nächste Generation weiterzugeben. Die Kooperation wurde am 30. September 2026 offiziell in Wien unterzeichnet.

Zwei Programmbereiche für junges Publikum und Orchesternachwuchs

Das Programm ruht auf zwei Säulen: Im Bereich „Young Audience“ werden Konzerte für Schülerinnen und Schüler organisiert und über das ganze Schuljahr hinweg durch digitale Vermittlungsformate vorbereitet. Zwischen 2028 und 2030 sind insgesamt 18 Konzerte der Wiener Symphoniker für jeweils rund 1.500 Schülerinnen und Schüler geplant. Ziel ist, Jugendlichen das Erlebnis einer klassischen Konzertaufführung in einem der bedeutendsten Konzertsäle Wiens zu ermöglichen. Der zweite Bereich ist ein Orchesternachwuchs- und Stipendienprogramm, das junge Musikerinnen und Musiker gezielt in den Besonderheiten des Wiener Klangs ausbildet, etwa auf dem Wiener Horn oder der Wiener Oboe. Das erleichtert ihnen den Weg in eine Orchesterlaufbahn in Wien und sichert zugleich den Nachwuchs für den charakteristischen Klang der Wiener Symphoniker.

Künstlerische Exzellenz trifft digitale Vermittlung

Die Wiener Symphoniker verantworten die künstlerische Ausrichtung, die Konzerte und die musikalischen Inhalte. Bel Canto verantwortet die Umsetzung des Programms, insbesondere die Entwicklung der digitalen Plattform. Das pädagogische Konzept erarbeiten beide Partner gemeinsam. Hinter Bel Canto steht der US-Unternehmer Eric Pike, der die Partnerschaft mit den Wiener Symphonikern ermöglicht.

Jan Nast, Intendant der Wiener Symphoniker zur neuen Kooperation: „Als Orchester der Stadt Wien tragen wir Verantwortung dafür, dass klassische Musik auch für die nächste Generation lebendig und zugänglich bleibt. Die Wiener Symphoniker leisten seit Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zur Musikvermittlung. Diese Partnerschaft gibt uns die Möglichkeit, unser bestehendes Engagement zu erweitern und noch mehr junge Menschen direkt im Konzertsaal zu erreichen. Denn ein Konzert live zu erleben, ist durch nichts zu ersetzen. Unsere Verantwortung endet aber nicht beim Publikum. Als Wiener Orchester stehen wir auch für eine ganz besondere Klangtradition. Wenn wir wollen, dass der Wiener Klang Zukunft hat, müssen wir ihn an die Musikerinnen und Musiker von morgen weitergeben. Deshalb ist es für uns besonders wertvoll, dass diese Initiative beides verbindet: neue Wege zu jungen Menschen und gezielte Unterstützung für den musikalischen Nachwuchs. Eine solche langfristige Verankerung von Musik und musikalischer Tradition in der Gesellschaft ist für die Wiener Symphoniker von großer Bedeutung.“

„Wien hat über Jahrhunderte nicht nur die europäische Musik geprägt, sondern mit seinen Orchestern als Botschafter der österreichischen Kultur viele Menschen, wie auch mich, für Österreich begeistert. Deshalb möchte ich mit dieser Initiative dazu beitragen, dass diese Form der Hochkultur auch künftigen Generationen zugänglich bleibt. Dafür wollen wir im Rahmen der Kooperation die digitalen Werkzeuge auch für die Musikvermittlung an den Schulen zur Verfügung stellen. Gleichzeitig müssen wir in einer globalisierten Welt das Besondere bewahren, in diesem Fall den einzigartigen Klang der Wiener Symphoniker“ , so Eric Pike, Geschäftsführer der Bel Canto Music & Cultural Initiatives GmbH.

Aus Zukunftsmusik wird Programm

Die ersten Konzerte für Schülerinnen und Schüler sind für das Schuljahr 2027/28 vorgesehen, die Arbeit am Orchesternachwuchs- und Stipendienprogramm beginnt im Lauf des Jahres 2027.

Über die Wiener Symphoniker

Seit 1900 prägen die Wiener Symphoniker die Klangkultur ihrer Heimatstadt und verbinden Tradition mit Gegenwart und Zukunft. Als Pionierorchester uraufführten sie u. a. Bruckners 9. Symphonie, Schönbergs Gurre-Lieder und Ravels Konzert für die linke Hand. Seit 2024/25 ist Petr Popelka Chefdirigent, Elim Chan Artistic Partner. Seit 15 Jahren engagieren sich die Wiener Symphoniker in der Musikvermittlung und haben Zehntausende Kinder und Jugendliche mit maßgeschneiderten Programmen erreicht. Heimstätten sind der Musikverein und das Wiener Konzerthaus; international sind sie auf Tourneen als Kulturbotschafter Wiens zu erleben.

Über Eric Pike

Eric Pike ist amerikanischer Unternehmer mit über 35 Jahren Erfahrung im Bereich Energieinfrastruktur. Als langjähriger Chairman und CEO baute er das Familienunternehmen Pike Corporation zu einem der führenden Infrastrukturdienstleister der USA aus, mit zuletzt rund 12.000 Mitarbeitern und über drei Milliarden US-Dollar Umsatz. Seit 2023 ist er Co-CEO von Island Grid Solutions. Eric Pike engagiert sich seit vielen Jahren für Bildung und Kunst und war unter anderem in zahlreichen Schulvorständen sowie in Beiräten von Kunst- und Kulturinstitutionen tätig.