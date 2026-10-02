Winterurlaub bleibt Herzenswunsch: 45 Prozent haben bereits Reisepläne

Wien (OTS) -

Winterurlaub bleibt für viele Österreicherinnen und Österreicher ein fixer Bestandteil der Jahresplanung. Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage* im Auftrag von TUI haben bereits 45 Prozent der Befragten mindestens einen Urlaub zwischen November 2026 und April 2027 gebucht oder planen konkret eine oder mehrere Reisen. Weitere 23 Prozent sind noch unentschlossen.

Gemeinsame Zeit und Erholung wichtiger als der Preis

Die Umfrage zeigt, dass bei der Urlaubsentscheidung vor allem emotionale Faktoren im Vordergrund stehen. Jeweils 35 Prozent der Befragten nennen gemeinsame Zeit mit Familie oder Partner sowie Abstand vom Alltag als wichtigste Motivation für eine Winterreise. Für 32 Prozent spielen gutes Essen und Trinken eine zentrale Rolle, 23 Prozent wünschen sich vor allem Ruhe und Erholung. Ein besonders günstiger Preis liegt mit 20 Prozent deutlich dahinter.

Auch bei den Urlaubsarten zeigt sich eine große Vielfalt: Städte- und Kulturreisen führen mit 43 Prozent vor Strandurlauben auf der Mittel- und Fernstrecke (36 Prozent) sowie Wellnessreisen (32 Prozent). Wintersport bleibt mit 26 Prozent ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Winterreisepläne.

"Urlaub bleibt auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten ein Herzenswunsch. Viele Menschen möchten sich bewusst Zeit für Erholung, gemeinsame Erlebnisse und neue Eindrücke nehmen", sagt Gottfried Math, Geschäftsführer von TUI Österreich.

Spanien und Ägypten bleiben die beliebtesten Sonnenziele

Bei den aktuellen TUI Buchungen liegen Spanien und Ägypten an der Spitze der beliebtesten Winterdestinationen. Besonders gefragt sind die Kanarischen Inseln, während Hurghada das meistgebuchte Einzelziel ist. Auf der Fernstrecke führt Thailand vor den Malediven und Mauritius. Die stärksten Zuwächse verzeichnet aktuell die Dominikanische Republik.

Die Top 10 Winterziele der TUI Gäste werden von Spanien, Ägypten, Thailand, den Malediven und Mauritius angeführt. Dahinter folgen Dominikanische Republik, Österreich, USA, Mexiko und Portugal.

Für die kommende Wintersaison sieht TUI weiterhin großes Potenzial. Mit 23 Prozent unentschlossenen Reisenden ist die Entscheidung über das nächste Urlaubsziel für viele Österreicherinnen und Österreicher noch offen. Besonders gefragt bleiben dabei Sonne, Erholung und gemeinsame Erlebnisse.

* YouGov Umfrage: Die Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland im Auftrag von TUI Österreich, an der 1.001 Personen in Österreich zwischen 10. und 15. September 2026 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind bevölkerungsrepräsentativ für Österreich nach Alter (ab 18 Jahren), Geschlecht und Region.

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