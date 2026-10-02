Staatspreis „Smart Packaging“ 2026 für innovative und nachhaltige Verpackungen verliehen

Wien (OTS) -

Die Preisträger des Staatspreises „Smart Packaging“ 2026 sind Pawel packing&logistics GmbH, Vetropack Austria GmbH und Tupack Verpackungen GmbH. Die Expertenjury wählte die Preisträger aus 51 Einreichungen von 22 Unternehmen aus. Der Staatspreis wurde im Rahmen des gestrigen Verpackungstags im Festsaal der Hochschule Campus Wien vom BMWET und dem BMLUK verliehen. BMWET-Generalsekretär Severin Gruber und BMLUK-Sektionschef Christian Holzer gratulieren den Preisträgern.

Die Staatspreisträger in den Kategorien „B2B“, „B2C“ und „Verpackung der Zukunft“

Kategorie B2B:

In der Kategorie B2B geht der Staatspreis an die Pawel packing&logistics GmbH für die „Mehrweg-Transportverpackung für hochsensible Halbleiteranlagen“. Die Verpackung wurde für die Firma KML Linear Motion Technology GmbH hergestellt und konnte die Jury durch ihren maßgeschneiderten Schutz für hochsensible Halbleiter und ihre besonders hochwertige Ausführung überzeugen. Als robuste Mehrweglösung verbinde sie optimalen Produktschutz mit ökologischer Nachhaltigkeit.

Kategorie B2C:

Der Staatspreis Smart Packaging in der Kategorie B2C wurde an das Unternehmen Vetropack Austria GmbH für ihre „Leichteste Rheinweinflasche Europas“ vergeben. Für die Jury sei die Gewichtsreduktion von 14,6 Prozent bereits beim ersten Griff spürbar zudem sei eine deutliche Einsparung von CO₂-Emissionen gelungen. Gleichzeitig können die etablierte Flasche und bestehende Abfüllprozesse unverändert beibehalten werden.

Kategorie „Verpackung der Zukunft“:

Die Auszeichnung für die „Verpackung der Zukunft“ geht in diesem Jahr an die Tupack Verpackungen GmbH für ihr Produkt „SLT – Shaping the Future of Sustainable Tube Packaging by Tupack“. Die Experten-Jury begründete die Auszeichnung wie folgt: „Durch den Verzicht auf die typische Tubenschulter wird deutlich Material eingespart und damit der CO₂-Ausstoß reduziert. Zugleich verbessert die innovative Form die Restentleerbarkeit und verbindet so ökologische Nachhaltigkeit mit hohem Anwendungskomfort.“

„Der Staatspreis Smart Packaging stellt Unternehmen ins Rampenlicht, die auf dem Gebiet der nachhaltigen Verpackungslösungen herausragende Leistungen made in Austria erbringen. Dabei geht es nicht nur um die Anerkennung von Innovationen, sondern auch darum, Vorreiter in der Verpackungsbranche zu würdigen, die Wirtschaftlichkeit und ökologische Verantwortung als Synergien und daher Erfolgsmodell begreifen“, unterstrich BMWET-Generalsekretär Severin Gruber bei der Preisverleihung.

Nominierungen

Neben den Staatspreisträgern wurden folgende Unternehmen als „für den Staatspreis nominiert“ ausgezeichnet:



Kategorie B2B:

„Transport Tray für Spiegelmotoren“; Hersteller: Rondo Ganahl AG St. Ruprecht; Verwender: MAGNA Auteca GmbH

„PaperVOID SecurityTape – Innovative Verpackungssicherheit auf Papierbasis“; Hersteller: SECURIKETT Ulrich & Horn GmbH

Kategorie B2C:

„Wasserabweisender 100 % Papierbeutel“; Hersteller: PERNAUER Chemiewerke GmbH

„Safe Fill – Nachfüllverpackung für Konzentrat“; Hersteller: ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG

„Click In Siegeldeckel“; Hersteller: Greiner Packaging International GmbH

Kategorie „Verpackung der Zukunft“:

„Digitale Identität für Mehrweg-Glasflaschen“; Hersteller: Vetropack Austria GmbH; Verwender: CCEP Deutschland GmbH

„Wasserabweisender 100 % Papierbeutel“; Hersteller: PERNAUER Chemiewerke GmbH

Sonderpreisträger

Im Rahmen des Staatspreises Smart Packaging wurden die Sonderpreise „Branding“ und „Innovation“ vergeben. Mit dem Sonderpreis „Branding“ werden innovative Lösungen bei Markenführung, Veredelung, Gestaltung und Ausstattung von Verpackungen, insbesondere am Point of Sale prämiert. Der Sonderpreis „Innovation“ zeichnet Entwürfe, Modelle, Prototypen, Konzepte oder Studienarbeiten zu noch nicht verwirklichten, aber wirtschaftlich, umwelt- und gesellschaftspolitisch erfolgversprechenden Produkten und Gestaltungskonzepten aus.

Sonderpreisträger „Branding“ :

„DS Smith Promotionkoffer“; Hersteller, Design und Werbegrafik: DS Smith Packaging Austria GmbH; Verwender: DS Smith Packaging Austria GmbH (in Kooperation mit Chespa Austria GmbH und Apex Europe B.V.)

Sonderpreisträger „Innovation“:

„CUBO“; Hersteller: Greiner Packaging International GmbH

Über den Staatspreis Smart Packaging

Der Staatspreis Smart Packaging ist der älteste Staatspreis des Wirtschaftsministeriums. Er wird 2026 zum insgesamt 62. Mal verliehen. Seit 2001 zeichnet das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) in Kooperation mit dem heutigen Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) alle zwei Jahre zukunftsweisende, ökologisch nachhaltige und innovative Leistungen in Bereichen von aktueller wirtschaftspolitischer Bedeutung mit einem Staatspreis aus. Dies soll zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit führen sowie Vorbildcharakter für Österreichs Wirtschaft haben.

Zweck des vom Österreichischen Institut für Verpackungswesen (ÖIV) organisierten Wettbewerbes ist es, der zunehmenden Bedeutung ganzheitlicher, umfassender Lösungen im Verpackungsbereich gerecht zu werden und vorbildliche, integrale Verpackungsentwicklungen einzelner Firmen auszuzeichnen. Gleichzeitig soll auf die vielfältigen Funktionen der Verpackung hingewiesen werden, um die volkswirtschaftliche Bedeutung der Verpackung bewusst zu machen.

Die Fotos von der Verleihungsveranstaltung finden Sie unter: https://flic.kr/s/aHBqjD6wqi

Weitere Informationen zum Staatspreis Smart Packaging finden Sie auf der Homepage des BMWET https://www.bmaw.gv.at/Ministerium/Staatspreise/Smart-Packaging.html