NÖ LGA und IMC Krems bündeln Kräfte für Forschung, Innovation und Gesundheitsversorgung

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesgesundheitsagentur (NÖ LGA) und das IMC Krems vertiefen zukünftig ihre Zusammenarbeit: Mit der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MoU) schaffen die beiden Institutionen die Grundlage für eine langfristige strategische Partnerschaft in den Bereichen Forschung, Innovation, Digitalisierung und Nachwuchsförderung.

„Eine hochwertige Gesundheitsversorgung lebt auch davon, dass wir Forschung und Innovation konsequent in die Praxis bringen. Mit der strategischen Partnerschaft zwischen der NÖ Landesgesundheitsagentur und dem IMC Krems verbinden wir zwei starke Institutionen und schaffen neue Möglichkeiten für gemeinsame Forschungs- und Innovationsprojekte. Davon profitieren die Patientinnen und Patienten ebenso wie der Wissenschafts- und Gesundheitsstandort Niederösterreich“, betont Landesrat Anton Kasser.

Ziel der Partnerschaft ist es, die Kompetenzen beider Institutionen noch stärker miteinander zu verknüpfen und wissenschaftliche Erkenntnisse rascher in die klinische Praxis zu übertragen. Damit sollen neue medizinische Standards und innovative Technologien schneller dort ankommen, wo sie unmittelbar Nutzen stiften: bei den Patientinnen und Patienten.

Die Zusammenarbeit umfasst gemeinsame nationale und internationale Forschungs- und Innovationsprojekte sowie die gemeinsame Einwerbung von Drittmitteln auf nationaler und europäischer Ebene. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und dem fachlichen Austausch. Auch gemeinsame wissenschaftliche Veranstaltungen sind vorgesehen. Damit soll die Partnerschaft auch einen Beitrag zu den Forschungs- und Digitalisierungszielen des Landes Niederösterreich sowie zur Wirtschaftsstrategie 2030+ leisten.

„Mit unseren Kliniken und Pflege- und Betreuungszentren verfügen wir über ein enormes Potenzial für die praxisnahe Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung. Gleichzeitig braucht es starke wissenschaftliche Partner, um neue Erkenntnisse und Technologien strukturiert zu entwickeln, zu evaluieren und in die Versorgung zu übertragen. Genau hier setzt unsere Partnerschaft mit dem IMC Krems an. Gemeinsam wollen wir Innovation nicht nur erforschen, sondern sie für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für unsere Patientinnen und Patienten konkret nutzbar machen“, erklären die LGA-Vorstände Bernhard Kadlec und Elisabeth Bräutigam.

Neben Forschung und Innovation soll die Kooperation auch die Attraktivität Niederösterreichs für hochqualifizierte Fachkräfte und internationale Kooperationen erhöhen. Die bereits bestehende Recruitingpartnerschaft zwischen der NÖ LGA und dem IMC Krems wird daher ebenfalls weiter intensiviert.

„Als Hochschule für Angewandte Wissenschaften ist es unser Anspruch, Forschung eng mit konkreten Herausforderungen aus der Praxis zu verbinden. Die NÖ Landesgesundheitsagentur ist dafür ein idealer strategischer Partner. Die nun institutionalisierte Zusammenarbeit eröffnet uns zusätzliche Möglichkeiten, gemeinsam Forschungsfragen zu bearbeiten, innovative Lösungen zu entwickeln und wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in die Gesundheitsversorgung zu übertragen. Gleichzeitig schaffen wir wertvolle Perspektiven für unsere Studierenden und Nachwuchswissenschafterinnen und Nachwuchswissenschafter“, so die Geschäftsführerin des IMC Krems Ulrike Prommer.

Mit dem Memorandum of Understanding geben NÖ LGA und IMC Krems ihrer bereits bestehenden Zusammenarbeit einen strategischen Rahmen. Neben konkreten Forschungs- und Innovationsvorhaben sollen künftig auch neue Kooperationsmöglichkeiten laufend identifiziert und gemeinsam weiterentwickelt werden.

Weitere Informationen: Medienservice NÖ LGA, [email protected]