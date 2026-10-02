BMWKMS und Verein MuFA bauen Mentoring-Programm aus: Jetzt für die dritte Runde bewerben!

Wien (OTS) -

Mehr Mentoring, mehr Netzwerk, mehr Business-Know-how: Das Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS) und der Verein MuFA – Musik Für Alle starten die Einreichphase für die dritte Runde des erfolgreichen MuFA-Mentoring-Programms. Ab sofort können sich Musikerinnen* und Frauen* aus allen Bereichen des österreichischen Musiksektors für einen der bis zu 20 Plätze bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft bis 16. November 2026.

Das Programm startet am 8. Jänner 2027 mit einem Kick-off-Event und findet seinen Abschluss am 17. Juni 2027 beim jährlich stattfindenden MuFA-Jahresfest MuFAlicious. Ab 2. Oktober 2026 öffnet auch das MuFA Directory und ermöglicht die Eintragung für Frauen* und FLINTA* aus der österreichischen Musikbranche. Das Directory schafft zusätzliche Sichtbarkeit und soll Musikerinnen und Branchenakteurinnen dabei unterstützen, sich zu vernetzen, neue Kontakte zu knüpfen und berufliche Chancen zu nutzen.

„MuFA – Musik Für Alle und das Mentoring-Programm setzen genau dort an, wo es notwendig ist: Vernetzung, Professionalisierung und Sichtbarkeit sind entscheidende Faktoren, um Künstlerinnen und Frauen in der Musikbranche zu unterstützen und ihre Karrierechancen zu verbessern. Ich freue mich, dass das erfolgreiche Projekt fortgeführt und weiterentwickelt wird und danke dem gesamten MuFA-Team für sein Engagement“, so Vizekanzler und Kunst- und Kulturminister Andreas Babler.

„MuFA ist in den vergangenen Jahren gemeinsam mit den FLINTA* in der Musikbranche gewachsen. Die Erfahrungen aus den ersten beiden Mentoring Runden haben uns gezeigt, wo der Bedarf besonders groß ist – und genau dort setzen wir jetzt an: mit mehr Angeboten für Professionalisierung, einem stärkeren Fokus auf die wirtschaftlichen Bereiche des Musikbusiness und neuen Möglichkeiten, sich zu vernetzen und sichtbar zu werden. Mit dem MuFA Directory schaffen wir dafür eine weitere wichtige Plattform. Gleichzeitig bleiben 1:1 Mentoring, Peer-Mentoring und regionale Vernetzung zentrale Bestandteile des Programms. Unser Ziel ist es, Strukturen nachhaltig zu verändern und FLINTA* auf ihrem Weg in der Musikbranche langfristig zu stärken.“, so Tina Ruprechter, Obfrau des Verein MuFA – Musik Für Alle

Vom erfolgreichen Pilotprojekt zum wachsenden Netzwerk

Das BMWKMS und MuFA haben das Mentoring-Programm 2024 gemeinsam ins Leben gerufen. Was als neues Förderangebot gestartet ist, geht nun bereits in die dritte Runde – und wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Der Grund dafür ist klar: Die ersten beiden Runden haben einen großen Bedarf sichtbar gemacht. Mehr als 100 Bewerbungen aus unterschiedlichsten Genres – von Klassik über Pop und Hip-Hop bis hin zu Oriental Techno – gingen ein.

Begleitet wurden die Teilnehmerinnen* von einem hochkarätigen Mentor*innen-Team, darunter Esther Graf, Mira Lu Kovacs, Birgit Denk, Ina Regen, Verifiziert, Simone Kopmajer, Maria Nazarova und Ilia Staple von der Wiener Staatsoper.

Das Programm setzt dabei nicht nur auf klassische 1:1-Mentorings, sondern auf ein vielseitiges Netzwerk aus Workshops, Peer-Mentoring, Netzwerktreffen, Exkursionen und Auftrittsmöglichkeiten. Kooperationen und Formate führen die Teilnehmerinnen* unter anderem zum Waves Festival und zum sozialpolitischen Abend mit Yasmo im Theater Akzent. Den großen Abschluss bildet das Jahresfest MuFAlicious.

2026/2027: Mehr Business, mehr Professionalisierung, mehr Perspektiven

Die Erfahrungen aus den bisherigen Programmjahren fließen direkt in die Weiterentwicklung ein. 2026/2027 wird das Angebot deshalb erneut ausgebaut: Die bewährten Peer-Mentoring-Formate und regionalen Akzente bleiben bestehen. Neu beziehungsweise verstärkt hinzu kommen Weiterbildungsformate für Mentor*innen sowie ein klarer Fokus auf die Professionalisierung in den wirtschaftlichen Bereichen des Musikbusiness.

Dafür werden gezielt drei bis fünf Plätze für FLINTA Personen aus Bereichen wie Booking, Label und Management vergeben. Damit soll eine Perspektive gestärkt werden, die für eine nachhaltige Veränderung der Musikbranche entscheidend ist: Neben Künstler*innen sollen auch jene Personen gefördert und vernetzt werden, die Karrieren, Releases, Tourneen und Strukturen hinter den Kulissen mitgestalten.

Bewerbung bis 16. November

Gesucht werden Frauen* und FLINTA* Personen aus unterschiedlichen Bereichen des österreichischen Musiksektors, die sich persönlich und beruflich weiterentwickeln, neue Netzwerke aufbauen und von der Erfahrung etablierter Branchenvertreter*innen profitieren möchten.

Bewerbungen für das MuFA-Mentoring-Programm 2026/2027 sind bis 16. November 2026 möglich. Das Programm startet am 8. Jänner 2027 und endet am 17. Juni 2027 mit MuFAlicious.

Mehr Informationen unter: www.mufa.jetzt