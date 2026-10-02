An fast 200.000 Türen geklopft: waff-Beratung im Gemeindebau feiert zehn Jahre

Wien (OTS) -

Seit zehn Jahren kommt der waff mit Beratung dorthin, wo die Menschen leben: In den Wiener Bezirken hat der waff an fast 200.000 Türen geklopft, mit rund 13.700 Wiener*innen gesprochen und mehr als 2.500 persönliche Beratungen durchgeführt. So macht die Beratung im Gemeindebau Information, Beratung und Förderung rund um Aus- und Weiterbildung direkt vor Ort zugänglich.

Damit ergänzt der waff seine Beratungsangebote in der Lassallestraße 1, 1020 Wien, sowie telefonisch und online um einen besonders einfachen und persönlichen Zugang. Die Beratung kommt direkt zu den Menschen nach Hause – unkompliziert, gleich ums Eck.

Vizebürgermeisterin und Arbeitsstadträtin Barbara Novak: "Es sollen so viele Wiener*innen wie möglich die Leistungen des waff für die berufliche Weiterentwicklung abrufen können. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit unseren Angeboten auch direkt zu den Menschen kommen. Die Beratung im Gemeindebau macht Information und Unterstützung einfach zugänglich und kann der erste Schritt zu einer beruflichen Veränderung sein."

Nach einem persönlichen Beratungsgespräch im Gemeindebau können weitere Beratungen folgen, die den Weg der Aus- und Weiterbildung konkretisieren und Förderanträge einschließen. Am Ende kann ein nachgeholter Lehrabschluss, eine fachliche Weiterbildung oder ein beruflicher Umstieg stehen und die Gewissheit, dass mit guter Planung, Organisation und Unterstützung vieles möglich ist.

waff-Geschäftsführer Marko Miloradović: "Wer über eine Weiterbildung, einen beruflichen Umstieg oder neue Chancen im Job nachdenkt, braucht oft zuerst Orientierung. Genau hier setzt unsere Beratung im Gemeindebau an: Der waff geht auf die Wienerinnen zu und nimmt ihnen Wege ab. Die Entscheidung zur persönlichen beruflichen Entwicklung wird damit einfacher und senkt die Hürde für den ersten Schritt. Dass der waff 2025 rund 42.000 Wienerinnen als Kund*innen erreichen konnte, zeigt wie wichtig leicht zugängliche Angebote sind."

Der waff arbeitet im Rahmen der Beratungen im Gemeindebau mit zahlreichen Organisationen vor Ort zusammen. So hat die aktuelle Beratung im Lokal der wohnpartner Wien im Karl-Marx-Hof in Döbling stattgefunden.

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