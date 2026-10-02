348 Freizeitpädagog:innen starten ihre Ausbildung

Wien (OTS) -

Sie sind eine wichtige Stütze der Ganztagspädagogik in Wien – die Pädagogische Hochschule Wien bildet mit Abstand die meisten Freizeitpädagog*innen des Landes aus.

Bis auf den letzten Platz belegt war das Audimax der Pädagogischen Hochschule Wien zum offiziellen Auftakt am 30. September für das aktuelle Studienjahr. Mit einem neuen Curriculum, das deutlich näher an der Praxis orientiert ist, bildet die PH Wien somit die bei weitem höchste Anzahl an Freizeitpädagog*innen aus. „Der neue Lehrplan spiegelt deutlich wider, wie wichtig uns die Verbindung zwischen wissenschaftlich fundierten Grundlagen und der individuell erlebten Praxis ist“, zeigt sich Institutsleiterin Barbara Paesold überzeugt vom neuen Lehrkonzept.

Thomas Gril, Leiter des Hochschullehrgang Freizeitpädagogik, unterstreicht die inhaltliche Schärfung im Lehrgang: „Die Schwerpunktsetzung auf Inhalte, wie zum Beispiel unterschiedlichste Diversitätsdimensionen aber auch toxische Männlichkeitsbilder, legt eindrucksvoll Zeugnis davon ab, dass an der PH Wien bereits aktiv umgesetzt wird, worüber gesellschaftlich gerade debattiert wird. Wer mit den jüngsten Mitgliedern der Gesellschaft arbeitet, hat eine besondere Verantwortung als Vorbild aber auch im Sinne einer umfassenden demokratiesensiblen Haltung.“

Damit steht die Weiterentwicklung des Curriculums im Zeichen des Konzepts der Urban Diversity Education (UDE), das an der Pädagogischen Hochschule unter Rektorin Barbara Herzog-Punzenberger aktiv gelebt wird. Beim Auftakt im Audimax war die Aufbruchsstimmung deutlich spürbar.

Fotos zur freien Verwendung, Credits: S:OAK, Pressestelle, PH Wien