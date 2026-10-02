Grüne Wien/Kraus, Sequenz, Stark zu neuen Öffi-Preiserhöhungen: Öffi-Preisbremse jetzt!

Wien (OTS) -

Erst Anfang dieses Jahres wurden sie empfindlich erhöht, nun stehen schon die nächsten Preissteigerungen im Raum: Die Wiener Öffis sollen auch 2027 teurer werden, und zwar um die Höhe der Inflation. „Wenn jetzt die Spritpreisbremse in aller Munde ist, dann muss auch über die verlässlichste, ökologischste und unabhängigste Form der Mobilität gesprochen werden – die Öffis. Öffentliche Verkehrsmittel sind nicht nur umwelt- und klimapolitisch zentral, sondern auch ein wirksamer Schutz gegen genau jene Preisschocks, die durch fossile Krisen ausgelöst werden. Wenn wir über eine Spritbreisbremse reden, dann müssen wir auch über eine Öffipreisbremse reden”, so Parteivorsitzender Peter Kraus.



„Die Verteuerung der Öffi-Jahreskarten und die Drohung, nun jedes Jahr die Tickets teurer zu machen, ist sozialpolitisch falsch, klimapolitisch kontraproduktiv und verkehrspolitisch ein Rückschritt. Sie erschwert den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel und belastet jene Menschen, die auf leistbare Mobilität im Alltag angewiesen sind”, so Mobilitätssprecherin Heidi Sequenz.



„Die Wienerinnen und Wiener zahlen mehr, bekommen dafür aber weniger. Die Verteuerung der Jahreskarte wurde mit dem Versprechen eines besseren Öffi-Angebots gerechtfertigt, doch was die Wiener:innen bekommen haben, sind lange Wartezeiten, überfüllte und zu späte Ersatzlinien für gesperrte Strecken und längere Anfahrtszeiten in ganz Wien. Wir wollen, dass die 365 Euro Jahreskarte wieder eingeführt wird”, so Mobilitätssprecher Kilian Stark abschließend.