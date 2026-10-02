Der Welttierschutztag darf nicht bei Haustieren enden

Laaben (OTS) -

Am 4. Oktober findet der jährliche Welttierschutztag statt. Dieser geht auf Heinrich Zimmermann zurück. Jedes Jahr gibt es ein globales Motto, welches für 2026 wie folgt lautet: „See the World Through Their Eyes“.

Stellen Sie sich die Welt aus der Perspektive eines Schweines vor. Es ist ein Freitag und das Schwein kennt nur Beton, künstliches Licht und stickige, ammoniakgeschwängerte Luft. Es lebt, wie über 90 Prozent seiner Artgenossen, in einem konventionellen Stall mit Betonspaltenböden. Doch heute passiert endlich etwas Neues. Es kommt das erste Mal Tageslicht in den Stall und die Tore öffnen sich. Das Schwein, nennen wir es „Berta“ – denn es hat leider keinen Namen – sieht den blauen Himmel und spürt Sonnenstrahlen auf seiner Haut. Doch dieser Moment dauert nur wenige Sekunden, bevor Gedränge und Hektik losgeht. Alle Schweine werden auf einen LKW geschoben, Panik bricht aus, was passiert hier? Auf dem LKW ist es eng und heiß – Wasser gibt es keines. Doch Berta denkt sich: „Wer weiß, wo es hingeht, vielleicht an einen schönen Ort.“ Neben dem LKW fährt eine Familie mit einem Hund. Der Hund genießt in dem geräumigen Auto den Fahrtwind. Er streckt seinen Kopf hinaus und ruft zu dem Schwein: „Geht’s bei euch auch zum See?“ Berta runzelt die Stirn und antwortet, daß sie es leider nicht wisse wohin sie fahren, doch sie hoffe, daß sie auch an einen schönen Ort fahren.

Dazu Katharina Koch von ANIMAL SPIRIT: „ Wir lieben Hunde und essen Schweine, obwohl beide Tiere gleichermaßen leben wollen und Leid empfinden können. Dieses „Phänomen“ nennt sich übrigens Speziesismus. Speziesismus beschreibt die Diskriminierung aufgrund einer bestimmten Artzugehörigkeit. Der Begriff erklärt zum einen die Abwertung von Tieren durch den Menschen und zum anderen die willkürliche Unterscheidung bestimmter Tierarten untereinander. “

Wir fordern Rechte für alle Tiere

Wir von ANIMAL SPIRIT unterscheiden nicht zwischen Schwein und Hund oder Ziege und Katze. All unsere 700 Schützlinge auf unseren 3 Gnadenhöfen haben eine intrinsische Würde und dürfen ein Leben ohne Angst leben. Das wünschen wir uns für alle sog. „Nutztiere“. Wir setzen uns für einen universalen Tierschutz ein, der nicht nach willkürlichen Merkmalen unterscheidet. Das wünschen wir uns – nicht nur am Welttierschutztag!