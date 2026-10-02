  • 02.10.2026, 08:59:02
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  • OTS0016

Studienpräsentation Austrian Health Report 2026: Gender Health im österreichischen Gesundheitssystem

Wien (OTS) - 

Mehr als die Hälfte der in Österreich lebenden Menschen sind Frauen, detaillierte Daten zur gesundheitlichen Situation der weiblichen Bevölkerung sind jedoch kaum verfügbar. Der Austrian Health Report 2026 liefert eine österreichspezifische Auswertung zum physischen sowie psychischen Gesundheitszustand von Frauen und zur Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem.

So viel vorweg: In Österreich erleben Männer und Frauen die Qualität der gesundheitlichen Versorgung zunehmend unterschiedlich. Im Rahmen der repräsentativen Studie, durchgeführt im Sommer 2026 vom Institut für empirische Sozialforschung IFES im Auftrag von Sandoz, wurden 1000 Personen zum Thema Gender Health und weiteren grundlegenden Aspekten der österreichischen Gesundheitsversorgung befragt.

Einladung zur Präsentation der Ergebnisse des Austrian Health Reports 2026 mit

  • Marco Pucci, Country President Sandoz Österreich
  • Barabara Haid, Präsidentin des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie (ÖBVP)
  • Eva Zeglovits, Geschäftsführerin Institut für empirische Sozialforschung IFES
  • Thomas Czypionka, Leiter der Forschungsgruppe Gesundheitssysteme und Gesundheitspolitik, Institut für Höhere Studien (IHS)

Datum: Mittwoch, 7. Oktober 2026
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Ort: Café Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien

Wir würden uns freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen. Um Anmeldung wird gebeten.

Präsentation der Ergebnisse des Austrian Health Reports 2026

Einladung zur Präsentation der Ergebnisse des 
Austrian Health Reports 2026

Datum: 07.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Café Landtmann
Universitätsring 4
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Jasmin Memaran
Telefon: +43 650 856 98 81
E-Mail: [email protected]

Nadine Floerl-Rupprechter

Telefon: +43 664 285 09 51

E-Mail: [email protected]

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[Mittwoch, 07.10.2026, 10:00]

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