Wiener Rotes Kreuz: Bereits 100 Lesepat*innen lesen Wiener Kindergartenkindern vor

Wien (OTS) -

Gemeinsam in eine Geschichte eintauchen, neue Wörter entdecken oder einfach eine Weile zuhören. Seit 2024 lesen ehrenamtliche Lesepat*innen des Wiener Roten Kreuzes regelmäßig Kindern in Wiener Kindergärten vor. Was als Pilotprojekt gestartet ist, wird nun langfristig fortgeführt und weiter ausgebaut. Bereits in der Pilotphase konnte das Wiener Rote Kreuz bis zu 100 ehrenamtliche Lesepat*innen gewinnen und so 4.600 Kinder begleiten.

Ein bis zweimal pro Woche kommen die Lesepat*innen für rund ein bis zwei Stunden in einen Kindergarten. Sie lesen einzelnen Kindern oder kleinen Gruppen vor und schenken ihnen dabei Zeit und Aufmerksamkeit. Im Mittelpunkt steht die Freude am Lesen, an Geschichten und Büchern sowie die spielerische Förderung von Sprache, Zuhören, Konzentration und Ausdruck.

Ruth Odehnal, Lesepatin: „In einer Zeit, in der der Alltag oft hektisch ist und Pädagog*innen alle Hände voll zu tun haben, schenken wir Lesepat*innen etwas unendlich Kostbares: Zeit und ungeteilte Aufmerksamkeit. Wir bewerten nicht – wir lesen, lachen und entdecken gemeinsam.“

Lesefreude von Anfang an

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettna Emmerling: „Der frühe Zugang zu Sprache und Büchern schafft eine wichtige Grundlage für den weiteren Bildungsweg. Mit diesem Angebot leisten wir gemeinsam mit dem Wiener Roten Kreuz daher auch einen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit für alle Kinder. Pädagog*innen werden entlastet und Kinder, die Deutsch nicht als Erstsprache haben, verbessern ihre Sprachfähigkeit und die Freude am Lesen und die Neugier an Büchern wird erweckt. Die Erfahrungen aus der Pilotphase zeigen, wie bereichernd die regelmäßigen Vorlesestunden für Kinder und Freiwillige sind.“

Angebot wird langfristig ausgebaut

Damit dieses Angebot auch in Zukunft möglichst vielen Kindern zugutekommt, soll es in den kommenden Jahren Schritt für Schritt weiterentwickelt werden. Dafür werden weitere Freiwillige gewonnen, zusätzliche Einrichtungen eingebunden und die Lesepat*innen durch Aus- und Weiterbildungen sowie regelmäßigen Austausch begleitet. Vor ihrem Einsatz absolvieren die Lesepat*innen eine Schulung in den Bereichen Pädagogik und Literacy.

Mag.ᵃ Annika Seiderer, MSc, Projektkoordinatorin: „Mit nur einer Stunde pro Woche können Lesepat*innen Kindern wertvolle Vorlesemomente ermöglichen. Je mehr Menschen sich engagieren, desto mehr Kinder können wir gemeinsam erreichen. Deshalb freuen wir uns über viele weitere Lesepat*innen, die Teil dieses besonderen Engagements werden wollen.“

Sie wollen selbst Lesepat*in werden? Schreiben Sie uns eine E-Mail an: [email protected]

Weiter Informationen finden Sie unter: www.wrk.at/fsd

Über das Wiener Rote Kreuz

Das Wiener Rote Kreuz ist Teil des Österreichischen Roten Kreuzes und engagiert sich täglich für Menschen in Wien. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem Rettungs- und Krankentransporte, Katastrophenhilfe, Pflege und Betreuung, Aus- und Weiterbildung sowie verschiedene Angebote für besonders vulnerable Menschen. Rund um die Uhr stehen hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen dafür im Einsatz. Wir sind da. Aus Liebe zum Menschen.