ÖAMTC: "Pickerlrechner" beantwortet offene Fragen zur neuen §57a-Regelung

Wien (OTS) -

Im Mai 2027 ändern sich die §57a-Begutachtungsintervalle und damit verbundene Fristen für den Großteil des österreichischen Fahrzeugbestandes: Das bisherige 3-2-1-Intervall wird durch ein 4-2-2-2-1-System ersetzt, gültig für Pkw, Motorräder, Mopeds, Quads und leichte Anhänger. Konkret heißt das, dass Fahrzeuge erstmals nach vier Jahren überprüft werden, anschließend sind drei weitere Überprüfungen jeweils im Abstand von zwei Jahren vorgesehen, danach wieder jedes Jahr. "Diese Änderung betrifft nicht nur neue, sondern auch viele bereits zugelassene Fahrzeuge", hält ÖAMTC-Experte Andrej Prosenc fest. "Mit unserem 'Pickerlrechner' wollen wir Orientierung bieten, weil uns bereits jetzt laufend Anfragen zur neuen Regelung erreichen.”

Beim "Pickerlrechner" handelt es sich um ein Online-Tool, mit dem Nutzer:innen einfach prüfen können, welche Fristen und Regelungen für ihr Fahrzeug gelten. Der Rechner berücksichtigt Fahrzeugklasse, Erstzulassung sowie die Daten der aktuellen Plakette. Zusätzlich informiert er über mögliche Ansprüche auf eine Austauschplakette und die jeweils geltenden Übergangsregelungen. Prosenc: "Die konkreten Auswirkungen der Novelle hängen u. a. stark vom Alter des Fahrzeugs und vom Zulassungsmonat ab. Es entstehen also viele individuelle Konstellationen – und genau hier wollen wir Konsument:innen mehr Klarheit geben." Den "Pickerlrechner" und Antworten auf die häufigsten Fragen rund um die §57a-Überprpüfung findet man auf der Website des ÖAMTC.



"Pickerl" neu – Fakten auf einen Blick (Stand: Oktober 2026)

Umstellung auf das neue System ab 19. Mai 2027

Neues Intervall: 4-2-2-2-1 statt bisher 3-2-1

Betroffen: Pkw, Motorräder, Mopeds, Quads sowie Anhänger bis 3,5 Tonnen

Gilt auch für viele bereits zugelassene Fahrzeuge

Möglichkeit einer Austauschplakette für viele Fahrzeuge

Alle Infos unter www.oeamtc.at/pickerlrechner

Über den ÖAMTC

Der ÖAMTC (Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club) ist der größte Mobilitätsclub Österreichs und arbeitet aktiv in einem weltweiten Netz von Mobilitätsclubs mit. Er ist ein wirtschaftlich und parteipolitisch unabhängiger Verein. Für den ÖAMTC steht die Dienstleistung für seine 2,6 Millionen Mitglieder im Mittelpunkt: Der Club ist Ansprechpartner in allen Fragen rund um Mobilität – im Alltag wie in Notsituationen – und Förderer der Interessen seiner Mitglieder. Unter dieser Prämisse sind mehr als 4.400 Mitarbeitende im Einsatz für Menschen und Mobilität.