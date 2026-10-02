Nespresso stellt Papierkapseln ein: VITA1001 - Bio Vitalkaffee setzt weiterhin auf 100 % kompostierbare Holzfaser-Espresso-Kapseln

Wien (OTS) -

Ausgerechnet rund um den heutigen Tag des Kaffees sorgt eine aktuelle Nachricht aus der Kaffeewelt für Aufmerksamkeit: Nespresso stellt seine Paper-Based Collection ein und konzentriert sich künftig wieder auf Aluminiumkapseln.

Für Konsumentinnen und Konsumenten, die ihren Kaffee weiterhin aus einer kompostierbaren und Nespresso-kompatiblen Kapsel genießen möchten, bedeutet das jedoch nicht das Ende dieser Möglichkeit.

Das Wiener Unternehmen VITA – Bio Lebensmittelhandel e.U. setzt mit seinem VITA1001 – Bio Vitalkaffee (PREMIUM REISHI-Kaffee) weiterhin auf eine 100 % biobasierte und kompostierbare Espresso-Kapsel aus Holzfaser.

Papier geht – Holzfaser bleibt

Die VITA1001-Kapsel wird aus nachwachsenden Rohstoffen bzw. PEFC-zertifiziertem Holz hergestellt, ist DIN-CERTCO-zertifiziert und kommt ohne Aluminium und fossilen Kunststoff aus. Sie ist mit Nespresso-Kapselmaschinen kompatibel.

„Gerade am Tag des Kaffees ist das eine wichtige Botschaft für alle Kaffeeliebhaber, die auf Kapselkomfort nicht verzichten möchten und gleichzeitig eine kompostierbare Alternative suchen“, erklärt Gerold Helmut Jernej, Gründer und Inhaber von VITA – Bio Lebensmittelhandel e.U. sowie PREMIUM REISHI-Kaffee Pionier in Österreich seit 2014.

„Unsere Kundinnen und Kunden müssen auch weiterhin nicht auf eine kompostierbare Kaffeekapsel verzichten. Und darin steckt nicht irgendein Kaffee, sondern unser VITA1001 – Bio Vitalkaffee – für mich der wohl geschmackvollste PREMIUM REISHI-Kaffee in diesem Universum“, so Jernej mit einem Augenzwinkern.

Bio-Kaffee trifft österreichische Vitalpilze

VITA1001 kombiniert 100 % Bio-Hochland-Arabica mit den beiden Bio-Vitalpilzen Reishi (Ganoderma lucidum) und Mandelpilz (Agaricus blazei) aus österreichischer Produktion. Der Kaffee ist besonders säurearm und richtet sich an Menschen, die Wert auf bewussten und verträglichen Kaffeegenuss legen.

Die kompostierbare Holzfaser-Kapsel ist in zwei Varianten erhältlich:

VITA1001-EK-10 – Bio Vitalkaffee, 10 Holzfaser-Espresso-Kapseln in der Öko-Box

VITA1001-DC-EK-10 DECAF – Bio Vitalkaffee entkoffeiniert, 10 Holzfaser-Espresso-Kapseln im Öko-Beutel

2026 international doppelt ausgezeichnet

Auch international erhält die österreichische Kaffee-Idee Anerkennung: VITA1001 ist Finalist beim Green Product Award 2026 in Berlin. Im Mittelpunkt steht dabei die nachhaltige Produktidee der 100 % biobasierten und kompostierbaren Holzfaser-Espresso-Kapsel.

Eine weitere internationale Anerkennung folgte mit der Auszeichnung „Best Organic Mushroom Coffee Brand D.A.CH. 2026“ bei den Diamond Distinction Awards.

„Wenn ein großer Anbieter seine kompostierbare Kapsel wieder vom Markt nimmt, heißt das nicht, dass Konsumentinnen und Konsumenten auf eine solche Alternative verzichten müssen. Wir zeigen, dass Kaffeegenuss, Verträglichkeit und Umweltbewusstsein miteinander verbunden werden können“, so Jernej.

Die Papierkapsel von Nespresso geht – die kompostierbare Holzfaser-Kapsel von VITA1001 – Bio Vitalkaffee bleibt.



Über VITA

VITA – Bio Lebensmittelhandel e.U. wurde 2014 in Wien gegründet. Im Mittelpunkt steht VITA1001 – Bio Vitalkaffee (PREMIUM REISHI-Kaffee), erhältlich als gemahlener Bio-Kaffee sowie in kompostierbaren, Nespresso-kompatiblen Holzfaser-Espresso-Kapseln. Das Unternehmen verbindet Bio-Kaffeegenuss mit österreichischen Vitalpilzen, Nachhaltigkeit und sozialem Engagement.

Nach mehr als zwölf Jahren erfolgreicher Aufbauarbeit sucht Gründer Gerold Helmut Jernej aus Altersgründen derzeit eine engagierte Nachfolgerin oder einen engagierten Nachfolger, um die Marke VITA1001 und das aufgebaute Unternehmenskonzept weiterzuführen.