Welttierschutztag: Zwei Kanarien aus dem Zug, ein Lamm aus dem Zaun

Wien/Vösendorf (OTS) -

Zwei aktuelle Fundtiere zum Welttierschutztag am 4. Oktober, und dahinter die Jahresbilanz: 7.617 Aufnahmen 2026, so viele wie nie.

„Gute Nachrichten heißen selten: alles ist gut. Sie heißen: jemand hat hingesehen“, sagt Tierheimleiter Stephan Scheidl.

Kanarien im Zug

Zwei Kanarienvögel wurden auf der Strecke Zürich–Wien-Schwechat gefunden und vom Flughafen Wien nach Vösendorf gebracht. Ob ausgesetzt oder vergessen, ist unklar.

Zuerst kamen sie ins Tierheim Bruck an der Leitha. Weil dort vor allem Hunde und Katzen betreut werden, übernahm Tierschutz Austria – mit Vogelhaltung und Artgenossen.

Fußringe deuten auf österreichischen Ursprung. Ein Halter ist nicht bekannt. Es läuft die 30-tägige Fundfrist. Der Käfig war auffällig klein. Vor einer Rückgabe muss artgerechte Haltung feststehen.

Lamm Lars

Lars war offenbar aus einem Zaun geklettert und Tage allein unterwegs. Einblutungen im Auge, wackeliger Gang, Atemgeräusche. Die Prognose ist offen.

Die Mutter ist gefunden, zeigt aber wenig Interesse am Jungen. Beide stehen Gitter an Gitter. Bis die Bindung trägt, wird Lars mit der Flasche aufgezogen.

2026: Aufnahmen schon nahe am Vorjahresrekord

7.617 Tiere kamen heuer bereits ins Tierschutzhaus Vösendorf – nach 8.222 Aufnahmen im gesamten Jahr 2025. Den größten Teil machen Wildtiere aus (5.122). Dazu kommen 1.704 Privatabgaben, 310 Fundtiere und 47 behördliche Abnahmen.

In ein neues Zuhause gingen heuer bereits 316 Hunde und 633 Katzen. Über 70 Prozent der Haustiere werden erfolgreich vermittelt.



Fotos (honorarfrei)

Der Fotokanal von Tierschutz Austria

