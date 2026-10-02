  • 02.10.2026, 07:30:35
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Tag der offenen Tempeltüren am 11. Oktober 2026 - Buddhismus zum Zuschauen, Mitmachen und Verstehen

Leicht geöffnete Tempeltüre
Wien/Graz (OTS) - 

Wie vielfältig buddhistisches Leben in Österreich ist, zeigt der „Tag der offenen Tempeltüren" am 11. Oktober 2026. Die Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft (ÖBR) lädt alle Interessierten ein, buddhistische Tempel und Zentren in Wien und Graz zu besuchen.

Buddhismus zum Kennenlernen und Ausprobieren

An zahlreichen Standorten erwarten die Besucherinnen und Besucher Vorträge, geführte Meditationen, Rituale, Schnupperstunden und Führungen. Sie gewinnen dabei Einblicke in buddhistische Lehren, die Praxis der einzelnen Traditionen und das gemeinschaftliche Leben verschiedener buddhistischer Gruppen.

Der Aktionstag richtet sich an alle, die mehr über den Buddhismus erfahren möchten – unabhängig davon, ob sie bereits mit buddhistischer Praxis vertraut sind oder zum ersten Mal einen Tempel oder ein Zentrum besuchen.

Programm und teilnehmende Zentren

Der „Tag der offenen Tempeltüren" findet am 11. Oktober 2026 an verschiedenen Standorten in Wien und Graz statt. Der Eintritt ist frei. Spenden werden gerne angenommen.)

Eine Übersicht über das gesamte Programm und alle teilnehmenden Zentren finden Sie unter: www.buddhismus-austria.at/tag-der-offenen-tempeltuere/

Über die Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft

Die Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft ist die gesetzlich anerkannte Vertretung der Buddhistinnen und Buddhisten in Österreich. Sie versteht sich als pluralistische Gemeinschaft, in der die verschiedenen buddhistischen Traditionen und Gruppen vertreten sind. Mit ihren Angeboten, Veranstaltungen und Aktivitäten schafft sie vielfältige Möglichkeiten, den Buddhismus kennenzulernen und aktiv am buddhistischen Leben in Österreich teilzunehmen.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft
Sekretariat, +43 (0)1/512 37 19
[email protected]
www.buddhismus-austria.at

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