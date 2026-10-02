- 02.10.2026, 07:00:33
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Tourismus-Studie zur Sichtbarkeit in KI-Systemen: Über eine Million KI-Zitate analysiert
Eigens für Österreich erhobene Langzeitdaten zeigen, welche Websites ChatGPT, Google und andere KI-Systeme bei Urlaubsfragen als Quellen heranziehen.
Die Studie „KI-Sichtbarkeit im Österreich-Tourismus“ wertet Quellenverweise zu 154 deutschsprachigen Gästefragen von April bis August 2026 mit über 1 Million KI-Zitaten aus.
Die wichtigsten Befunde
Die Quellen reichen von großen Portalen bis zu tausenden Betriebswebsites. Oft zitierte Seiten greifen im Titel konkrete Gästefragen auf. Bei Betrieben wird Google Business und Umgebungsseiten häufiger zitiert als Zimmer- und Preisseiten. Jedes KI-System wählt seine Quellen anders.
Sechs Systeme im Vergleich
Erfasst wurden ChatGPT, Google AI Overviews, Google AI Mode, Perplexity und Microsoft Copilot; Claude kam im August hinzu.
Analyse: Manuela Machner (KiNET.ai). Studie, Methodik und Ergebnisse kostenlos ansehen
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