  • 02.10.2026, 07:00:33
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Tourismus-Studie zur Sichtbarkeit in KI-Systemen: Über eine Million KI-Zitate analysiert

Eigens für Österreich erhobene Langzeitdaten zeigen, welche Websites ChatGPT, Google und andere KI-Systeme bei Urlaubsfragen als Quellen heranziehen.

Über eine Million KI-Zitate verteilen sich auf 111.169 Seiten. 1,5 Prozent davon werden an mehr als 90 von 152 Tagen zitiert und tragen 36 Prozent aller Zitate. Fast die Hälfte der Seiten taucht nur an einem einzigen Tag auf. Grundlage sind dieselben 154 Gästefragen, täglich gestellt an ChatGPT, Google AI Mode, Google AI Overviews, Perplexity und Microsoft Copilot, von April bis August 2026, Markt Österreich. - KI generiert
Leoben (OTS) - 

Die Studie „KI-Sichtbarkeit im Österreich-Tourismus“ wertet Quellenverweise zu 154 deutschsprachigen Gästefragen von April bis August 2026 mit über 1 Million KI-Zitaten aus.

Die wichtigsten Befunde

Die Quellen reichen von großen Portalen bis zu tausenden Betriebswebsites. Oft zitierte Seiten greifen im Titel konkrete Gästefragen auf. Bei Betrieben wird Google Business und Umgebungsseiten häufiger zitiert als Zimmer- und Preisseiten. Jedes KI-System wählt seine Quellen anders.

Sechs Systeme im Vergleich

Erfasst wurden ChatGPT, Google AI Overviews, Google AI Mode, Perplexity und Microsoft Copilot; Claude kam im August hinzu.

Analyse: Manuela Machner (KiNET.ai). Studie, Methodik und Ergebnisse kostenlos ansehen

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