FPÖ-Fiedler: „Kopftuch runter, Regeln einhalten oder NÖ verlassen“

Sankt Pölten (OTS) -

„Der Fall im Bezirk St. Pölten zeigt, wohin kreative Auslegungen führen können. Der Punkt ist: Das Kopftuch hat in unseren Schulen nichts verloren - auch dann nicht, wenn es plötzlich ‚Turban‘ genannt wird“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler einen aktuellen Fall an einer Schule in Niederösterreich.

Eine Lehrkraft einer Brennpunktschule wandte sich an die FPÖ. Einer Schülerin soll von höherer Stelle gestattet worden sein, ihr Kopftuch als „Turban“ tragen zu dürfen.

„Kopftuch runter, Regeln einhalten! Wer unsere Werte und Regeln nicht akzeptieren will, muss sich fragen, ob Niederösterreich der richtige Ort ist“, schließt Helmut Fiedler und fordert das sofortige Stopfen von Gesetzes-Schlupflöchern.