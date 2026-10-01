Grüne Energie 2.0: OÖN-Druckzentrum baut Photovoltaik-Anlage weiter aus – jetzt 560 Kilowatt peak

Linz (OTS) -

Am OÖN-Druckzentrum in Pasching wurde die bestehende Photovoltaik-Anlage um weitere 180 Kilowatt peak erweitert. Damit erzeugt das Medienhaus am Standort nun insgesamt 560 Kilowatt peak an grünem Strom. Im Druckzentrum werden neben der Tageszeitung OÖNachrichten auch die Gratis-Wochenzeitung Tips sowie weitere Produkte gedruckt. Parallel dazu wurde die Ladeinfrastruktur für die zunehmend elektrifizierte Fahrzeugflotte massiv ausgebaut.

Erweiterung um 180 KW peak

Die neue Anlage verteilt sich auf zwei Flächen: 120 Kilowatt peak wurden auf dem neu errichteten Carport installiert, weitere 60 Kilowatt peak kamen auf der Dachfläche der Druckerei hinzu. Damit setzt das OÖN-Druckzentrum den Ausbau fort, der bereits 2017 mit den ersten Photovoltaik-Modulen begonnen hatte und 2021/22 um eine Erweiterung auf 2.200 Quadratmeter Dachfläche ergänzt wurde.

Geplant und umgesetzt wurde auch dieser Bauabschnitt gemeinsam mit dem Partnerunternehmen Volturo GmbH (vormals CCE Österreich GmbH für Clean Capital Energy) aus Garsten bei Steyr, das das Medienhaus bereits beim zweiten Ausbauschritt begleitet hatte.

Zwölf neue Ladesäulen für die E-Mobilität

Zusätzlich zur Erweiterung der PV-Anlage wurden zwölf 22-Kilowatt-Ladesäulen errichtet. Betrieben werden sie von der Linz AG, das Eigentum liegt jedoch beim OÖN-Druckzentrum – ein weiterer Baustein auf dem Weg zur klimafreundlichen Energieversorgung am Standort.

Fuhrpark wird zunehmend elektrisch

Auch beim eigenen Fuhrpark schreitet die Umstellung auf E-Mobilität voran. Aktuell setzt sich die Flotte der OÖN-Medienlogistik wie folgt zusammen:

32 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor

13 Hybridfahrzeuge

22 Elektrofahrzeuge

Mit dem stetigen Ausbau der Ladeinfrastruktur direkt am Standort schafft das Unternehmen die Voraussetzungen, diesen Anteil weiter zu erhöhen.

Teil einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie

Die Erweiterung der Photovoltaik-Anlage reiht sich ein in eine Reihe von Maßnahmen, mit denen die OÖNachrichten seit Jahren auf Nachhaltigkeit setzen: die schrittweise Umstellung der Fahrzeugflotte auf E-Mobilität, die Nutzung von Rädern und E-Bikes für Recherchewege in der Stadt, die Aufbereitung von Regenwasser, die Nutzung von Prozesswärme als Heizwärme sowie der Einsatz von Recyclingpapier für rund 80 Prozent der Zeitungsauflage.

"Nachhaltigkeit ist für uns kein Lippenbekenntnis, sondern gelebte Unternehmenspraxis. Mit dem konsequenten Ausbau unserer Photovoltaik-Anlage und der E-Ladeinfrastruktur übernehmen wir als Medienhaus Verantwortung – für die Umwelt ebenso wie für kommende Generationen", betont Geschäftsführer Gino Cuturi.

„Man merkt den grünen Gedanken bei den Wimmer Medien, das Unternehmen ist beim Photovoltaik-Ausbau ein Vorzeigebetrieb. Das Potenzial wurde hier bei der Druckerei schon sehr gehoben.“, unterstrich Geschäftsführer Rainer Steininger von Volturo GmbH.

„Die Wirtschaftssituation ist sehr angespannt, umso vorbildhafter ist es, den unternehmerischen Mut und Weitblick zu beweisen und in erneuerbare Energie zu investieren.“, ergänzte Martin Meingassner, Head of Asset Realisation and Project Management.

„Was mich besonders freut ist, dass die OÖNachrichten gemeinsam mit der OÖMedienlogistik noch mehr und konsequent auf Elektromobilität bauen. Es macht uns stolz, dass die OÖN bei der Ladeinfrastruktur auf KEBA und seine Made-in-Linz-Wallboxen setzen. Wir entwickeln und produzieren seit 2009 in Linz.“, hielt Vorstandsdirektor Christoph Knogler der KEBA Group AG fest.

„Uns freut es, dass nicht nur eine dritte Dachanlage – diesmal auf neuen Carports – errichtet wurde, sondern auch Elektroautos hier geladen werden. Und dass das Unternehmen die Wichtigkeit und Rentabilität einer PV-Anlage sieht.“, fügte Roman Bartl, Senior Sales von Fronius International GmbH hinzu.

„Wir haben auf dem Parkplatz der Druckerei die Carports hergestellt. Uns ist es wichtig, dass bestehenden Parkplatzflächen einer Doppelnutzung zugeführt werden. Gerade bei solchen Flächen gibt es unendlich großes Potenzial – und es müssen keine Freiflächen versiegelt werden.“, betonte Geschäftsführer Holger Hirmann von Austroport.

Rückfragehinweis:

Petra Hofbauer

Leitung Konzernmarketing Medienhaus Wimmer

[email protected] | Tel. 0732 / 7805-0524