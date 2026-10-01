Planai: Speicherteich Bruckmoos mit „Wasser marsch“ offiziell eröffnet

Schladming (OTS) -

Mit einem feierlichen Festakt wurde am 30. September 2026 der erweiterte Speicherteich Bruckmoos auf der Planai offiziell eröffnet. Rund 100 geladene Gäste, darunter Vertreter aus Politik und Wirtschaft, Partner, Grundeigentümer sowie Vertreter der projektbeteiligten Firmen, folgten der Einladung der Planai-Hochwurzen-Bahnen. Unter den Gästen konnte Planai-Geschäftsführer Mag. Peter Weichbold auch Landeshauptmann Mario Kunasek begrüßen.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier stellten Mag. Peter Weichbold und Projektleiter Ing. Reinfried Prugger das Projekt vor und gaben Einblicke in die Umsetzung und die Herausforderungen der vergangenen Monate. Seit dem Baustart im April wurde der bestehende Speicherteich von rund 80.000 auf 200.000 Kubikmeter erweitert. Gleichzeitig wurden Teile der Beschneiungsinfrastruktur modernisiert.

„Mit der Erweiterung des Speicherteichs Bruckmoos setzen wir eine wichtige Investition in die Zukunft der Planai. Die Zeitfenster für die Beschneiung werden kürzer – umso wichtiger ist es, diese bestmöglich nutzen zu können. Durch das zusätzliche Speichervolumen kann Wasser verstärkt in Zeiten mit ausreichender Verfügbarkeit gespeichert und bei geeigneten Bedingungen gezielt für die Beschneiung eingesetzt werden. Damit schaffen wir wichtige Voraussetzungen für einen verlässlichen Winterbetrieb “, so Planai-Geschäftsführer Mag. Peter Weichbold.

Für Projektleiter Ing. Reinfried Prugger war vor allem der enge Zeitplan eine besondere Herausforderung: „Für uns war es ein ‚Operieren am offenen Herzen‘, denn mit Beginn der Beschneiungsperiode muss die gesamte Infrastruktur wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Der Zeitplan musste daher exakt eingehalten werden. Dass uns das gelungen ist, verdanken wir der hervorragenden Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten.“

„Mit der Erweiterung des Speicherteichs Bruckmoos auf knapp 200.000 Kubikmeter wird die Speicherkapazität mehr als verdoppelt. Das ist eine wichtige Investition in die Zukunft der Planai und des gesamten Tourismusstandortes Schladming-Dachstein. Deutlich mehr Speicherkapazität und eine moderne Beschneiungsinfrastruktur schaffen die Voraussetzungen für einen verlässlichen Winterbetrieb. Mein besonderer Dank gilt den Grundbesitzern, die dieses Projekt mit ihrer Bereitschaft und ihrem Entgegenkommen möglich machen, sowie den Bergbahnen, dem Tourismusverband und allen weiteren Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Die Planai ist ein Motor für die gesamte Region. Ein starker Ganzjahres-Tourismus mit Skifahren und Wintersport sowie Wandern und Mountainbiken bringt Wertschöpfung für Hotels und Pensionen, Gastronomie, Handel, Handwerk und viele weitere Betriebe. Wer an die Zukunft glaubt, muss heute investieren – genau das wird hier getan“ , sagt Landeshauptmann Mario Kunasek.

Nach einer ökumenischen Segnung klang der Festakt bei gemeinsamem Austausch am Speicherteich aus. Musikalisch begleitet wurde die Eröffnungsfeier von der Stadtkapelle Schladming. Für die kulinarische Verpflegung mit Fingerfood und Getränken sorgte das Team der Schafalm.

Zahlen-Daten-Fakten Speicherteich Bruckmoos: