  • 01.10.2026, 16:55:02
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REMINDER: AI-Summit for Politics

AI-Summit for Politics am 5. Oktober 2026 im twelve conference center in Wien

Wien (OTS) - 

Am 5. Oktober 2026 findet der AI-Summit for Politics statt, organisiert vom Campus Tivoli – der Parteiakademie der Volkspartei. An diesem Tag werden Vorschläge und Maßnahmen für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz erarbeitet.

Der Tag gliedert sich in zwei Abschnitte: Untertags finden Masterclasses zu insgesamt zehn Themen statt, die von Expertinnen und Experten der jeweiligen Bereiche geleitet werden. Die Themen und die vortragenden Expertinnen und Experten sind auf der Website der Veranstaltung ersichtlich. Die Teilnahme an den Masterclasses ist ausschließlich mit Einladung möglich. Auf Anfrage sind Interviews möglich – mit den Expertinnen und Experten sowie mit dem Präsidenten des Campus Tivoli, Wolfgang Sobotka.

Website der Veranstaltung: www.political-ai-summit.com

Am Abend werden die Findings der Masterclasses präsentiert. Mit dabei sind Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Christian Stocker, ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl, Staatssekretär für Digitalisierung Alexander Pröll, sowie ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner. O-Töne mit den genannten Personen sind im Anschluss an die Veranstaltung möglich.

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich zur Abendveranstaltung ein. Wir ersuchen Sie, einen gültigen Presseausweis oder ein aktuelles Akkreditiv Ihrer Redaktion vorab zu übermitteln und vor Ort bereitzuhalten. Weiters weisen wir darauf hin, dass aufgrund organisatorischer Vorkehrungen der Zutritt zur Veranstaltung ausschließlich mit Vorab-Akkreditierung bis 2. Oktober unter [email protected] möglich ist.

EINLASS ABENDVERANSTALTUNG: 5. Oktober 2026, 17:00 Uhr
BEGINN: 18:00 Uhr
ORT: twelve conference center, Hertha-Firnberg-Straße 8 / Ecke Maria-Kuhn-Gasse, 1100 Wien

Rückfragen & Kontakt

Campus Tivoli
Telefon: +43 1 81420-0
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.campus-tivoli.at

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