Neuer Bachelor für Elementarpädagogik startet an der PH Niederösterreich

Baden (OTS) -

Mit Oktober startet an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich (PH NÖ) erstmals das Bachelorstudium „Elementarpädagogik“. Damit erweitert die PH NÖ die bestehenden Ausbildungswege um einen hochschulischen Ausbildungsweg mit Bachelorabschluss und setzt einen weiteren Schritt zur Professionalisierung des Berufsfeldes.

Das Studium verbindet Wissenschaft und Praxis und richtet sich an Personen, die nach der Matura Berufsausbildung und Hochschulstudium verbinden möchten. Im Mittelpunkt stehen frühe Kindheit und die Begleitung kindlicher Bildungs- und Entwicklungsprozesse. Die Studierenden erwerben Fachwissen, didaktisches und diagnostisches Know-how und entwickeln eine professionelle Haltung. Vielfalt, Inklusion, Teamarbeit sowie die Zusammenarbeit mit Eltern und Familien sind zentrale Bestandteile. Vizerektorin Simone Breit betont: „Im Mittelpunkt des Studiums stehen die Studierenden und ihre persönliche und professionelle Entwicklung zu pädagogischen Fachpersonen.“ Begleitet werden sie von Lehrenden aus Wissenschaft und Praxis sowie Praxismentorinnen und Praxismentoren.