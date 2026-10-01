Pionier in der Hotellerie: Singlehotel AVIVA feiert 19. Geburtstag und launcht mit „AVIVAsound“ eigenen Radiosender für Singles

St. Stefan-Afiesl (OTS) -

Das mehrfach ausgezeichnete Hotel AVIVA****s make friends im oberösterreichischen Mühlviertel setzt pünktlich zu seinem 19-jährigen Bestehen erneut innovative Maßstäbe in der europäischen Hotellandschaft. Das Hotelkonzept für Singles, Alleinreisende und Freunde bringt einen eigenen 24/7-Online-Radiosender an den Start: AVIVAsound.

Der Sender richtet sich nicht nur an Hotelgäste, sondern versteht sich als das neue Audionetzwerk für alle Singles. Neben einem abwechslungsreichen Musik-Mix – von entspannten Day-Beats bis zu Party-Tracks – bietet AVIVA Sound wertvolles Infotainment: In regelmäßigen Expertentalks geht es um Themen rund um das Single-Leben, Dating, Lifestyle sowie spannende Einblicke in die Region.

„AVIVAsound vereint Urlaubsfeeling mit echtem Mehrwert. Wir schenken der stetig wachsenden Single-Community damit eine eigene Stimme und Plattform“, so Geschäftsführer Christian Grünbart.

Empfangbar ist der Sender weltweit kostenfrei über die Website (www.hotel-aviva.at/ avivasound/).