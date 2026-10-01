  • 01.10.2026, 15:32:05
  • /
  • OTS0195

Pionier in der Hotellerie: Singlehotel AVIVA feiert 19. Geburtstag und launcht mit „AVIVAsound“ eigenen Radiosender für Singles

24/7-Online-Radiosender für Singles, Alleinreisende & Freunde

St. Stefan-Afiesl (OTS) - 

Das mehrfach ausgezeichnete Hotel AVIVA****s make friends im oberösterreichischen Mühlviertel setzt pünktlich zu seinem 19-jährigen Bestehen erneut innovative Maßstäbe in der europäischen Hotellandschaft. Das Hotelkonzept für Singles, Alleinreisende und Freunde bringt einen eigenen 24/7-Online-Radiosender an den Start: AVIVAsound.

Der Sender richtet sich nicht nur an Hotelgäste, sondern versteht sich als das neue Audionetzwerk für alle Singles. Neben einem abwechslungsreichen Musik-Mix – von entspannten Day-Beats bis zu Party-Tracks – bietet AVIVA Sound wertvolles Infotainment: In regelmäßigen Expertentalks geht es um Themen rund um das Single-Leben, Dating, Lifestyle sowie spannende Einblicke in die Region.

„AVIVAsound vereint Urlaubsfeeling mit echtem Mehrwert. Wir schenken der stetig wachsenden Single-Community damit eine eigene Stimme und Plattform“, so Geschäftsführer Christian Grünbart.

Empfangbar ist der Sender weltweit kostenfrei über die Website (www.hotel-aviva.at/ avivasound/).

Rückfragen & Kontakt

Hotel AVIVA Betriebs GmbH
Verena Reingruber, B.A.
Telefon: 0721637600-909
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Hotel AVIVA****s make friends

Rückfragen & Kontakt

Hotel AVIVA Betriebs GmbH
Verena Reingruber, B.A.
Telefon: 0721637600-909
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright