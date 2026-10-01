- 01.10.2026, 15:32:05
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Pionier in der Hotellerie: Singlehotel AVIVA feiert 19. Geburtstag und launcht mit „AVIVAsound“ eigenen Radiosender für Singles
24/7-Online-Radiosender für Singles, Alleinreisende & Freunde
Das mehrfach ausgezeichnete Hotel AVIVA****s make friends im oberösterreichischen Mühlviertel setzt pünktlich zu seinem 19-jährigen Bestehen erneut innovative Maßstäbe in der europäischen Hotellandschaft. Das Hotelkonzept für Singles, Alleinreisende und Freunde bringt einen eigenen 24/7-Online-Radiosender an den Start: AVIVAsound.
Der Sender richtet sich nicht nur an Hotelgäste, sondern versteht sich als das neue Audionetzwerk für alle Singles. Neben einem abwechslungsreichen Musik-Mix – von entspannten Day-Beats bis zu Party-Tracks – bietet AVIVA Sound wertvolles Infotainment: In regelmäßigen Expertentalks geht es um Themen rund um das Single-Leben, Dating, Lifestyle sowie spannende Einblicke in die Region.
„AVIVAsound vereint Urlaubsfeeling mit echtem Mehrwert. Wir schenken der stetig wachsenden Single-Community damit eine eigene Stimme und Plattform“, so Geschäftsführer Christian Grünbart.
Empfangbar ist der Sender weltweit kostenfrei über die Website (www.hotel-aviva.at/ avivasound/).
Rückfragen & Kontakt
Hotel AVIVA Betriebs GmbH
Verena Reingruber, B.A.
Telefon: 0721637600-909
E-Mail: [email protected]
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