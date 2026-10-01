  • 01.10.2026, 15:31:03
  • /
  • OTS0194

Report analysiert pro-russische Narrative auf Social Media in Österreich

Untersucht wurden unter anderem Angriffe in Kommentarspalten bei Van der Bellen und Meinl-Reisinger-Postings

Wien (OTS) - 

Der Report der Plattform INVED.eu beschäftigte sich insbesondere mit Reaktionen auf Postings zum ukrainischen Nationalfeiertag (von Bundespräsident, Außenministerin und Medien) wie auch auf die hybriden Angriffe auf Deutschland. Rund 75 % der analysierten 2.500 Kommentare weisen eine Tendenz in Richtung pro-russischer, anti-europäischer Narrative bzw. zu sogenanntem "Whataboutism" und Hate Speech auf. Aus dieser Kategorie entfallen z. B. auf der Plattform X deutlich über 50 % der Kommentare auf Accounts, die erst ab 2022 registriert wurden und keinen Klarnamen tragen.

Zusätzlich dokumentiert der Report das Phänomen, dass die Plattformen immer wieder prorussische Postings (z. B. RT-Inhalte oder Putinreden) aktiv über den Algorithmus einspielen.

Der Report betrachtet neben dem digitalen Raum auch die politischen Rahmenbedingungen, historischen Hintergründe, Mechanismen und Kanäle, die für russische Narrative in Österreich eine Rolle spielen. Das gesamte Dokument kann auf INVED.eu heruntergeladen werden.

Rückfragen & Kontakt

INVED.eu
Dietmar Pichler
Telefon: +4369917210001
E-Mail: [email protected]
Website: https://inved.eu/insight/presseaussendung-neuer-inved-report
-prorussische-narrative-im-osterreichischen-informationsraum-massiv-
verbreitet/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | IVE

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

INVED

Rückfragen & Kontakt

INVED.eu
Dietmar Pichler
Telefon: +4369917210001
E-Mail: [email protected]
Website: https://inved.eu/insight/presseaussendung-neuer-inved-report
-prorussische-narrative-im-osterreichischen-informationsraum-massiv-
verbreitet/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright