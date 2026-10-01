Report analysiert pro-russische Narrative auf Social Media in Österreich

Wien (OTS) -

Der Report der Plattform INVED.eu beschäftigte sich insbesondere mit Reaktionen auf Postings zum ukrainischen Nationalfeiertag (von Bundespräsident, Außenministerin und Medien) wie auch auf die hybriden Angriffe auf Deutschland. Rund 75 % der analysierten 2.500 Kommentare weisen eine Tendenz in Richtung pro-russischer, anti-europäischer Narrative bzw. zu sogenanntem "Whataboutism" und Hate Speech auf. Aus dieser Kategorie entfallen z. B. auf der Plattform X deutlich über 50 % der Kommentare auf Accounts, die erst ab 2022 registriert wurden und keinen Klarnamen tragen.

Zusätzlich dokumentiert der Report das Phänomen, dass die Plattformen immer wieder prorussische Postings (z. B. RT-Inhalte oder Putinreden) aktiv über den Algorithmus einspielen.

Der Report betrachtet neben dem digitalen Raum auch die politischen Rahmenbedingungen, historischen Hintergründe, Mechanismen und Kanäle, die für russische Narrative in Österreich eine Rolle spielen. Das gesamte Dokument kann auf INVED.eu heruntergeladen werden.