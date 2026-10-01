Ludwig ad 25 Jahre Allianz für den freien Sonntag: Freier Sonntag stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt

Wien (OTS) -

Seit 25 Jahren setzt sich die Allianz für den freien Sonntag für den Schutz des arbeitsfreien Sonntags ein. Beim heutigen Festakt im Wiener Rathaus würdigte Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig das Engagement des breiten Bündnisses aus Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften und Zivilgesellschaft.

„Der freie Sonntag ist mehr als eine Frage der Arbeitszeit – er ist eine Frage danach, wie wir miteinander leben wollen. Er gibt uns Zeit für die Familie, für Freundinnen und Freunde, für Gemeinschaft, Sport, Kultur oder einfach zum Durchatmen“, betonte Ludwig. Gerade in einer Großstadt wie Wien brauche es neben wirtschaftlicher Dynamik auch verlässliche Zeiten für Erholung und Zusammenhalt. „Zeit ist die Ressource, die wir nicht vermehren können. Der freie Sonntag schafft einen wichtigen Rahmen dafür, dass Menschen gleichzeitig frei haben und diese Zeit miteinander verbringen können.“

Eine besondere Rolle spielen dabei auch die Religionsgemeinschaften. Kirchen und andere Glaubensgemeinschaften sind seit vielen Jahren Teil der Allianz und tragen mit ihrem Engagement für Gemeinschaft, Zusammenhalt und soziale Verantwortung wesentlich zu ihrem Anliegen bei. Bei der Jubiläumsveranstaltung sind Vertreter*innen der katholischen, evangelischen und syrisch-orthodoxen Kirche ebenso vertreten wie Gewerkschaften und zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen.

„Dass Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften und viele Organisationen der Zivilgesellschaft seit 25 Jahren gemeinsam für den freien Sonntag eintreten, zeigt die große gesellschaftliche Bedeutung dieses Anliegens. Diese breite Allianz ist ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt in unserer Stadt.“ Ludwig verwies zugleich auf jene, die auch sonntags arbeiten: „Mein besonderer Dank gilt allen, die unsere Stadt auch am Sonntag am Laufen halten – etwa in den Krankenhäusern, bei Feuerwehr und Rettung, im öffentlichen Verkehr, in der Gastronomie oder im Kulturbereich.“

„Wo Sonntagsarbeit notwendig ist, verdient sie Anerkennung und faire Arbeitsbedingungen. Wo sie nicht notwendig ist, sollten wir den Sonntag als gemeinsamen freien Tag bewahren.“

Zum 25-Jahr-Jubiläum gratulierte Ludwig der Allianz herzlich: „Der freie Sonntag ist ein wichtiger Anker für Lebensqualität und gesellschaftliches Miteinander. Dafür lohnt es sich, auch in Zukunft gemeinsam einzustehen.“ (Schluss) red