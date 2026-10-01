Niederösterreichs schnellste Nachwuchssprinter erobern den Domplatz St. Pölten

St. Pölten (OTS) -

Schnelligkeit, Begeisterung und jede Menge sportlicher Ehrgeiz standen am Mittwoch beim SprintChampion Finale Niederösterreich am Domplatz in St. Pölten im Mittelpunkt. Bei der Premiere des neuen Formats, das vom Niederösterreichischen Leichtathletikverband gemeinsam mit SPORTLAND Niederösterreich umgesetzt wurde, lieferten sich die schnellsten Nachwuchssprinter des Landes bei strahlendem Sonnenschein packende Läufe über 60 Meter und sorgten mitten in der Landeshauptstadt für mitreißende Stimmung.

Insgesamt knapp 100 Mädchen und Burschen traten in den Altersklassen U8, U10, U12 und U14 gegeneinander an. Pro Kategorie gab es zunächst je zwei Vorläufe, deren Zeiten addiert wurden. Unterstützung erhielten die Nachwuchstalente dabei unter anderem von Spitzenathletin Magdalena Lindner, die den Kindern als Coach zur Seite stand und sie beim gemeinsamen Warm-up unterstützte.

Die sechs Zeitschnellsten jeder Kategorie qualifizierten sich anschließend für die Finalläufe. Dort ging es nicht nur um die Tagessiege, sondern auch um die Qualifikation für das bundesweite Finale. Die jeweils zwei Schnellsten sicherten sich einen Startplatz beim SprintChampion Österreich-Finale am 28. November 2026 in der Sportarena Wien.

„Beim SprintChampion erleben Kinder, wie viel Freude und Spaß Bewegung, sportlicher Wettbewerb und das gemeinsame Erreichen eines Ziels machen können. Wenn Kinder mitten in unserer Landeshauptstadt mit voller Leidenschaft um jede Hundertstelsekunde kämpfen, dann wird sichtbar, welche Kraft der Sport entfalten kann. Gleichzeitig erhalten junge Talente die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu entdecken und sich auf einer ganz besonderen Bühne zu präsentieren. Genau solche Erlebnisse können der Beginn einer langen Begeisterung für Bewegung und Sport sein“, so Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Auch Organisatorin Beate Taylor sieht im SprintChampion einen wichtigen und niederschwelligen Zugang zur Leichtathletik: „Sprinten ist eine der ursprünglichsten Formen der Bewegung und ein idealer Einstieg in die Leichtathletik. Jedes Kind kennt das Gefühl, einfach loszulaufen und so schnell wie möglich sein zu wollen. Genau daran knüpfen wir mit dem SprintChampion an. Der Bewerb verbindet einen niederschwelligen Zugang mit echtem Wettkampfgefühl und gibt den Kindern die Möglichkeit, sich miteinander zu messen, persönliche Grenzen auszutesten und über sich hinauszuwachsen.“

Mit dem SprintChampion Niederösterreich wird die erfolgreiche Zusammenarbeit von SPORTLAND Niederösterreich und dem Niederösterreichischen Leichtathletikverband im Nachwuchsbereich weiter ausgebaut. Bereits seit 2018 bildet das Projekt Athletic Teens einen wichtigen Baustein. Jährlich werden dabei hunderte Schülerinnen und Schüler mit Leichtathletik-Einheiten direkt in den Schulen begeistert.

Im Rahmen des regulären Sportunterrichts an AHS-Unterstufen und Mittelschulen finden leichtathletikspezifische Bewegungseinheiten statt. Dabei werden spielerisch grundlegende Techniken in den Bewegungsformen Laufen, Springen und Werfen vermittelt. Die fachkundige Betreuung übernehmen niederösterreichische Leichtathletik-Asse wie Beate Taylor, Victoria Hudson oder Magdalena Lindner sowie Jenny Wenth.

Nähere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, MA, Telefon 02742/9000-19876, E-Mail [email protected], www.sportlandnoe.at