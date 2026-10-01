Neues Rektorat der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich im Amt

Baden (OTS) -

Mit dem neuen Studienjahr hat das neue Rektorat der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich (PH NÖ) seine Tätigkeit aufgenommen. Das Rektorat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

· Rektor: Mag. Dr. Bernd Langensteiner, MEd

· Vizerektorat für Ausbildung, Forschung und Entwicklung: HS-Prof.in Mag.a PaedDr.in Dr.in Simone Breit

· Vizerektorat für Fort- und Weiterbildung sowie Schulentwicklungsberatung: HS-Prof. Mag. Dr. Gerhard Brandhofer, BEd

Das Rektorat verantwortet die strategische und organisatorische Weiterentwicklung der PH NÖ sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pädagoginnen und Pädagogen. Im Fokus der kommenden Funktionsperiode stehen die Weiterentwicklung der Hochschullehre, die Zusammenarbeit mit Bildungsinstitutionen und die Stärkung der PH NÖ als zukunftsorientierter Bildungs- und Wissenschaftsstandort.

Gemeinsam mit Bediensteten und Studierenden möchte das neue Rektorat die erfolgreiche Entwicklung der Hochschule fortführen und neue Impulse für die Bildungslandschaft setzen.