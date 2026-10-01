- 01.10.2026, 14:39:03
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Neues Rektorat der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich im Amt
Mit dem neuen Studienjahr hat das neue Rektorat der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich (PH NÖ) seine Tätigkeit aufgenommen. Das Rektorat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:
· Rektor: Mag. Dr. Bernd Langensteiner, MEd
· Vizerektorat für Ausbildung, Forschung und Entwicklung: HS-Prof.in Mag.a PaedDr.in Dr.in Simone Breit
· Vizerektorat für Fort- und Weiterbildung sowie Schulentwicklungsberatung: HS-Prof. Mag. Dr. Gerhard Brandhofer, BEd
Das Rektorat verantwortet die strategische und organisatorische Weiterentwicklung der PH NÖ sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pädagoginnen und Pädagogen. Im Fokus der kommenden Funktionsperiode stehen die Weiterentwicklung der Hochschullehre, die Zusammenarbeit mit Bildungsinstitutionen und die Stärkung der PH NÖ als zukunftsorientierter Bildungs- und Wissenschaftsstandort.
Gemeinsam mit Bediensteten und Studierenden möchte das neue Rektorat die erfolgreiche Entwicklung der Hochschule fortführen und neue Impulse für die Bildungslandschaft setzen.
Rückfragen & Kontakt
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Kommunikation, Hochschulmarketing & Öffentlichkeitsarbeit
Severin Praßl-Wisiak, BA BA MA MA
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