Holvi eröffnet Zweigniederlassung in Wien und bietet österreichische IBAN ohne monatliche Grundgebühr

Wien (OTS) -

Holvi, die digitale Banking-Plattform für Selbstständige und kleine Unternehmen, eröffnet eine eigene Zweigniederlassung in Wien und bietet eine lokale österreichische IBAN für Unternehmer:innen, ganz ohne monatliche Grundgebühr an. Damit haben österreichische KMU und Selbstständige erstmals Zugriff auf eine lokale IBAN in einem Konto, das speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist – von der Firmengründung bis ins laufende Geschäft.

Wenn die IBAN zur Bremse wird

Kleine und mittlere Unternehmen machen 99,7 % aller Unternehmen in Österreich aus* – entsprechend groß ist der Bedarf an reibungslosem Business Banking. Eine große Rolle spielt hierbei eine lokale IBAN, denn mit einer ausländischen IBAN werden Lastschriften häufiger abgelehnt und Förderanträge dauern länger. Wie groß dieses Problem tatsächlich ist, zeigen die Zahlen: Zwischen Februar 2021 und September 2023 wurden im SEPA-Raum fast 3.500 Fälle mutmaßlicher IBAN-Diskriminierung gemeldet – Österreich zählt, neben Deutschland, Frankreich und Spanien, zu den vier EU-Ländern, gegen die die Europäische Kommission wegen möglicher IBAN-Diskriminierung bereits ein Vorprüfverfahren eingeleitet hat.** Holvi setzt dem nun ein Ende.

Lokale IBAN trifft auf zugeschnittenes KMU-Angebot

Der österreichische Markt für Geschäftskonten wird stark von traditionellen Banken dominiert. In den vergangenen Jahren nahmen sich zwar auch einige digitale Finanzplattformen Österreichs an, jedoch weitestgehend ohne lokale IBAN – Holvi kombiniert diese nun mit einem breiten, auf KMU zugeschnittenen Toolangebot. Für KMU heißt das: geringere monatliche Kosten und reibungslose Einzugsermächtigungen und Förderungen, alles in einem Konto.

Holvi Flex kommt ganz ohne monatliche Grundgebühr aus, abgerechnet nach einem Pay-as-you-go-Preismodell.

„Eine eigene Zweigniederlassung für einen Markt dieser Größe aufzubauen ist ein erheblicher Aufwand, und genau deshalb hat das bisher kaum ein digitaler Anbieter gemacht. Nach über zehn Jahren am österreichischen Markt wissen wir: Gute Funktionen allein reichen nicht – Unternehmer:innen erwarten eine Lösung, die auch lokal funktioniert und verstanden wird. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen", sagt Tuomas Toivonen, Co-Gründer und CEO von Holvi.

15 Jahre Holvi: vom Pionier zur Plattform für den Mittelstand

Der Marktstart in Österreich fällt mit dem 15-jährigen Bestehen von Holvi zusammen. Gegründet im Mai 2011 in Helsinki, war Holvi ursprünglich vor allem für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen bekannt – das Angebot erweitert sich seither zunehmend auf kleine und mittlere Unternehmen. Holvis Devise der vergangenen 15 Jahre ist ein konsistenter Kundenfokus statt aggressivem Wachstum: die finnische Finanzplattform gilt als einer der Wegbereiter der europäischen Fintech- und Neobanking-Szene, da sie sich von Tag eins an auf die Bedürfnisse von KMU und Selbstständigen konzentrierte.

Der Ausbau des Österreich-Geschäfts ist der nächste Expansionsschritt für Holvi. In den kommenden Monaten will die digitale Finanzplattform ihr Angebot in Österreich weiter lokalisieren und ausweiten.

Die lokale IBAN wird ab dem 5. Oktober für alle Neukund:innen verfügbar sein.

* Quelle: Parlament Österreich - KMU im Fokus 2025: https://www.parlament.gv.at/aktuelles/pk/jahr_2026/pk0263

** Quelle: Europäischer Rechnungshof - Sonderbericht 01/2025: www.eca.europa.eu/de/publications/sr-2025-01

Über Holvi

Holvi ist die digitale Banking-Plattform, die alles, was Selbstständige und kleine Unternehmen für ihre Finanzen benötigen, in einer einzigen, benutzerfreundlichen Lösung vereint. Mit einem Geschäftskonto, der Holvi Business Mastercard® sowie Tools für Rechnungsstellung, Buchhaltung und Investments an einem Ort eliminiert Holvi den zeitraubenden Aufwand der Finanzverwaltung.

Gegründet 2011 in Helsinki und unter der Leitung von CEO Tuomas Toivonen, ist Holvi von der finnischen Finanzaufsichtsbehörde (FIN-FSA) als Zahlungsinstitut für ganz Europa lizenziert. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Helsinki, Berlin, Wien und Madrid.