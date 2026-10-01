  • 01.10.2026, 14:18:33
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AVISO: Dienstag, 06.10., 17:00 Uhr: „Grüne Herbstkampagne kommt nach Krems“ mit Gewessler und Krismer

Von Tür zu Tür und direkt ins Gespräch – die Grüne Herbstkampagne kommt nach Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - 

Die Grünen laden im Rahmen ihrer Herbstkampagne nach Krems ein.

Bundessprecherin Leonore Gewessler und niederösterreichische Landessprecherin Helga Krismer sind gemeinsam mit Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort unterwegs.

Dabei heißt es: Raus ins ganze Land, von Tür zu Tür und direkt ins Gespräch mit den Menschen. Vor Ort besteht die Möglichkeit für Interviews.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Eine Akkreditierung unter [email protected] ist erforderlich.

Grüne Herbstkampagne kommt nach Krems

Datum: Dienstag, 06.10., 17:00 Uhr

Ort: Südtiroler Platz (Nähe Steinertor), Krems

Mit: Leonore Gewessler und Helga Krismer

Rückfragen & Kontakt

Pressesprecher
Michael Pinnow

Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: [email protected]
Website: https://noe.gruene.at/

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