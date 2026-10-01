Jubelstimmung in Österreichs Weblandschaft

Rotterdam/Wien (OTS) -

Gleich zwei österreichische Drupal-Projekte wurden am Montagabend bei den International Splash Awards 2026 ausgezeichnet. Mit der digitalen Museums-Plattform des Belvedere konnte die ACOLONO GmbH aus Wien die internationale Jury in der Kategorie Commerce überzeugen und erreichte den verdienten zweiten Platz. Die drunomics GmbH reichte mit dem Volkswagen AG InfoPortal ebenfalls ein starkes Projekt eine und belegte den zweiten Platz in der Kategorie Corporate. Der ersten Platz in der Kategorie Commerce ging nach Deutschland an factorial.io für das Finstral Compendium. In der Kategorie Corporate gewann die niederländische Agentur Netvlies.

„Österreichische Agenturen setzen Drupal für international bekannte Marken ein. Dass sie damit auch im Wettbewerb mit Agenturen aus ganz Europa bestehen, freut mich als Obmann von Drupal Austria besonders”, sagt Mag. Christian Ziegler, Obmann von Drupal Austria.

"Die Splash Awards 2026 haben wirklich beeindruckende Drupal-Projekte zusammengebracht. Dass zwei österreichische Unternehmen bei so vielen tollen Arbeiten gewonnen haben, war ein stolzer Moment für unsere Community." sagt Sinduri Guntupalli, Marketing-Verantwortliche bei Drupal Austria.

Neben den beiden Ausgezeichneten Projekten aus Österreich, stellte sich auch ein drittes Projekt aus Wien dem internationalen Vergleich: die Plattform osce.org der OSZE, die ihren Sitz in Wien hat und die Kommunikation ihrer Institutionen auf einer gemeinsamen Drupal-Plattform bündelt. Damit war Österreich mit drei Einreichungen im internationalen Teilnehmerfeld stark vertreten.