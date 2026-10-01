  • 01.10.2026, 13:59:32
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COCO media: Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum baut interaktives Mitmachlabor für Medienkompetenz auf

Projektstart im G&WM: Im Rahmen des EU-Programms Interreg Slowakei-Österreich entsteht das dritte Mitmachlabor des Museums

Bei der Kick-off-Konferenz am 30. September konnten die Teilnehmer:innen die bestehenden Mitmachlabore selber ausprobieren, hier an der Energiemaschine im COCO lab - Conscious Consumers' laboratory.
Wien (OTS) - 

Im Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum (G&WM) ist am 30. September das Projekt COCO media – Conscious Consumers in media mit einer Kick-off-Konferenz erfolgreich gestartet. Über 80 Teilnehmer:innen konnten sich mit Expert:innen aus Österreich und der Slowakei austauschen und die bestehenden Mitmachlabore COCO lab und COCO fin ausprobieren. Partner des EU-geförderten Interreg-Projekts sind neben dem G&WM das Europa Büro der Bildungsdirektion für Wien, die Stadt Bratislava und die Stadtbibliothek Bratislava.

Als Teil der Initiative entsteht im G&WM ein neuer Bereich, das COCO media Mitmachlabor. Ab dem Schuljahr 2027/28 lernen Schulklassen dort, Medieninhalte sowie den Einfluss von KI und Algorithmen kritisch zu hinterfragen und zu erkennen. Das gelingt durch Ausprobieren, Diskutieren und Mitmachen. Mit diesem Ansatz arbeitet das Museum bereits erfolgreich in den Mitmachlaboren COCO lab und COCO fin, die jährlich von über 18.000 junge Menschen besucht werden.

„Mit COCO media entwickeln wir unsere Mitmachlabore konsequent weiter. Medienkompetenz ist heute eine wichtige Voraussetzung dafür, dass junge Menschen sich selbstbestimmt in unserer Gesellschaft bewegen und demokratisch teilhaben können. Sie sollen verstehen, wie Medien funktionieren, Informationen einordnen und Quellen kritisch prüfen können“, sagt Andreas Lehner, geschäftsführender Vorstand des Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums.

„In unseren bestehenden Conscious-Consumers-Mitmachlaboren COCO lab und COCO fin lernen junge Menschen durch eigenes Erleben und Tun. Wir freuen uns darauf, für COCO media interaktive Spielstationen zu entwickeln, die die Medien- und Demokratiekompetenz von Jugendlichen stärken“, so Bereichsleitung Christiane Thenius.

COCO media wird im Rahmen des Programms VI–A Slowakei–Österreich 2021–2027 kofinanziert.

Mehr Informationen und Pressefotos finden Sie hier

Im Pressebereich des G&WM finden Sie mehr Informationen zum Projekt COCO media, zu den bestehenden Mitmachlaboren COCO lab und COCO fin, sowie Pressefotos. Gerne organisieren wir einen Besuch im G&WM.

Rückfragen & Kontakt

Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum
Sophie Wenkel
Telefon: +43 1 545 25 51 25
E-Mail: [email protected]

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