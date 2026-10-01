  • 01.10.2026, 13:41:02
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  • OTS0171

Trauer um Andrea Kdolsky

Abschied von einer starken Stimme des österreichischen Gesundheitswesens

Wien (OTS) - 

Zum Ableben von Andrea Kdolsky, der ehemaligen Bundesministerin für Gesundheit, sagt Alexander Herzog, Generalsekretär der PHARMIG: „Mit Andrea Kdolsky verliert Österreich eine leidenschaftliche Kämpferin für die Gesundheit der Menschen und eine der profiliertesten Persönlichkeiten des heimischen Gesundheitswesens. Sie war ihrer Zeit in vielen Fragen voraus, hat Entwicklungen früh erkannt und den Mut gehabt, bestehende Strukturen kritisch zu hinterfragen. Mit ihrem ehrlichen, konstruktiven und lösungsorientierten Zugang hat sie die gesundheitspolitische Debatte über viele Jahre entscheidend mitgeprägt. Über viele Jahre hinweg durfte ich in unterschiedlichen Funktionen mit ihr zusammenarbeiten und habe Andrea Kdolsky dabei fachlich wie menschlich außerordentlich geschätzt. Ihr Rat, ihre klare Haltung und ihr unermüdliches Engagement werden fehlen. Wir werden Andrea Kdolsky in dankbarer Erinnerung behalten. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und ihren Angehörigen.“

Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband ca. 120 Mitglieder (Stand Oktober 2026), die den Medikamenten-Markt zu gut 95 Prozent abdecken. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.

Rückfragen & Kontakt

PHARMIG - Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs
Peter Richter, BA MA MBA
Head of Communications & PR
+43 664 8860 5264
[email protected]
www.pharmig.at

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