Faire Preise, Sicherheit und Klima: a&o-Umfrage zeigt, was Europas Reisende bei der Unterkunftssuche bewegt

Wien/Berlin (OTS) -

Eine repräsentative Umfrage des Instituts YouGov im Auftrag von a&o Hostels kommt zu klaren Ergebnissen. Über 7.300 Teilnehmende aus mehreren europäischen Ländern wurden im September befragt, nach welchen Kriterien sie ihre Unterkunft wählen. Mit 84% ist das Preis-Leistungs-Verhältnis den meisten Befragten wichtig, Sicherheit (81%) und allgemeines Preisniveau (74%) am Reiseziel folgen auf den Plätzen zwei und drei.

Phillip Winter, Chief Marketing Officer a&o Hostels: „Reisende suchen nicht einfach die günstigste Unterkunft, sondern ein überzeugendes Verhältnis von Preis und Leistung.“ Die Menschen seien, so Winter weiter, „pragmatisch-qualitätsbewusst“. Während Sicherheit am Zielort für 81% der Befragten Voraussetzung ist, in Italien sogar für 88%, in Spanien für 87%, geben nur 30% der Marke eine hohe Bedeutung.

Das Klima wird zur Buchungsfrage

Auch die klimatischen Bedingungen beeinflussen die Reiseentscheidung. 63% berücksichtigen die erwarteten Temperaturen am Zielort bei ihrer Planung – mehr als beispielsweise Erreichbarkeit oder Reisezeitpunkt. Noch konkreter wird es bei der Unterkunft: 55% achten auf die Verfügbarkeit einer Klimaanlage. In Italien (80%) und Spanien (71%) ist sie für einen besonders großen Anteil der Reisenden relevant. Dabei zeigt sich auch ein Altersunterschied: Während 47% der 18- bis 24-Jährigen auf eine Klimaanlage achten, sind es bei den über 45-Jährigen 56 bis 57%.

Weltgeschehen beeinflusst die Reiseplanung

Die aktuelle Nachrichtenlage beeinflusst die Reiseentscheidung: 61% der Befragten geben an, dass aktuelle Nachrichten und die geopolitische Lage eine große Rolle bei ihrer Reiseplanung spielen. Allerdings unterscheiden sich die Werte deutlich nach Herkunftsland: In Frankreich (76%), Italien (75%) und Spanien (72%) ist der Einfluss besonders stark. In Deutschland (53%) und Großbritannien (51%) liegt er deutlich niedriger.

Die Marke ist weniger wichtig als erwartet

Überraschend wenig Bedeutung hat dagegen die Bekanntheit der Unterkunftsmarke. Nur 30% messen ihr eine hohe Bedeutung bei. In Deutschland sind es sogar nur 20%. Eine Ausnahme bilden Frankreich (48%) und Spanien (38%). Auch zwischen den Generationen gibt es einen kleinen Unterschied: Bei den 18- bis 24-Jährigen liegt die Bedeutung der Markenbekanntheit bei 35%, bei den über 55-Jährigen bei 29%.

Individualität punktet – vor allem in Italien und Frankreich

Auch große Hotelketten sind nicht automatisch die erste Wahl: 46% der Befragten bevorzugen bei ihrer Unterkunft Individualität gegenüber großen Ketten. Besonders deutlich ist dieser Wunsch in Italien (61%) und Frankreich (59%). In Deutschland (40%) und Großbritannien (38%) fällt die Präferenz für individuelle Unterkünfte geringer aus.

Reisende schauen genau(er) hin

Phillip Winter: „Die Menschen schauen genauer hin. Der Preis allein entscheidet nicht, das Verhältnis von Preis und Leistung ist ausschlaggebend.“ Gleichzeitig gewinnen Sicherheit, Klima und das weltpolitische Umfeld an Gewicht. Die Bekanntheit einer Marke dagegen rückt als Buchungsargument in den Hintergrund.