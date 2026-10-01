  • 01.10.2026, 13:15:32
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  • OTS0164

KORREKTUR zu OTS0061 vom 01.10.2026: Schulaufsicht verbietet Schulen Annahme von Klimageräten - entgegen Vorgaben in eigenem Leitfaden

KORREKTUR ZU OTS_20261001_OTS0061

KORREKTUR-HINWEIS
Korrektur: Schulaufsicht verbietet Schulen Annahme von Klimageräten
Nach neuen Erkenntnissen dürfte die Intervention nicht von der MA56 sondern der Schulaufsicht (Bildungsdirektion) ausgegangen sein.

Wien (OTS) - 

Simmeringer KPÖ-Bezirksrat Florian Rath kauft mit seinem Bezirksratgehalt drei Klimageräte für Volksschulen im Bezirk. Stadt Wien lässt Kinder lieber schwitzen.

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Johannes Lutz
Pressesprecher KPÖ Wien
Telefon: 0670 55 14 700
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