  • 01.10.2026, 13:11:32
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FPÖ - Alsergrund: Weg mit der unnötigsten Ampel Wiens

Rückbau der Doppelampel auf der Spittelauer Lände ist Gebot der Vernunft

Wien (OTS) - 

Bei einer Umfrage nach der überflüssigsten und somit unnötigsten Ampel Wiens würde die die Doppelampel auf der Spittelauer Lände auf Höhe der Müllverbrennungsanlage Spittelau glatt den ersten Preis abräumen, ist sich KO Gregor Amhof sicher.

Eine Revision inklusive Rückbau der in Fahrtrichtung ersten Ampelanlage ist das Gebot der Stunde, da weder das Verkehrsaufkommen noch die Verkehrssituation zwei auf zwanzig Meter direkt hintereinander angeordneten Verkehrslichtanlagen ohne Querverkehr rechtfertigen.

Die Ausfahrt der Park+Ride Anlage Spittelau könnte mit einer simplen Nachrangtafel oder mittels Stopptafel geregelt werden. Falls nötig, könnten auch die Bodenmarkierungen so angepasst werden, dass die Garagenausfahrt eine eigene Spur erhält. Die verbleibende Ampelanlage wäre in eine reine Fußgängerbedarfsampel umzuwandeln, zeigt sich Amhof trotz fehlender Mehrheiten in der Bezirksvertretung Alsergrund überzeugt.

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