  • 01.10.2026, 12:58:02
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  • OTS0157

Bester September aller Zeiten: 1,8 Millionen Österreicher schauten oe24.TV (kum. RW, 12+)

oe24.TV legt auch beim Marktanteil auf 1,6 Prozent zu (12-49)

Wien (OTS) - 

Sensationeller Start in den Quoten-Herbst für oe24.TV: Im September erreicht oe24.TV bereits einen Marktanteil von 1,6 Prozent in der Werbezielgruppe der 12- bis 49-Jährigen (im Vorjahr waren es noch 1,5 Prozent).

Auch in der Gesamtzielgruppe (12+) kann oe24.TV mit 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen (2025: 1,3 Prozent). Insgesamt schauten im September bereits mehr als 1,8 Millionen Österreicher oe24.TV (kum. RW, 12+). Das ist ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der beste Wert des heurigen Jahres.

Quotenstärkste Sendung im September war das oe24.TV-Sommergespräch mit Herbert Kickl: Beim Kickl-Sommergespräch und der anschließenden Analyse mit Peter Westenthaler und Josef Cap waren insgesamt 222.000 TV-Zuseher mit dabei (kum. RW, 12+). Der Marktanteil lag bei sensationellen 4,9 Prozent (12+).

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius M3, 03-03 Uhr vorläufig gewichtet. Kickl & Analyse endg. gew. (Sendungen 2.9. um 20:59 u. 22:33 Uhr); kum. RW: weitester Seherkreis (mind. 1 Sendung kurz gesehen)

Rückfragen & Kontakt

Tanja Duhovich
Head of Marketing & Communication
oe24 media group GmbH
[email protected]
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