Sportministerium veröffentlicht Sportbericht 2025

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS) hat den Sportbericht 2025 veröffentlicht. Der rund 400 Seiten umfassende Bericht gibt einen umfassenden Überblick über die Sportförderung des Bundes, die sportpolitischen Schwerpunkte sowie zentrale Projekte und Maßnahmen des vergangenen Jahres. Gegliedert ist der Bericht in die Maßnahmen des Sportministeriums selbst, die Berichte der Sportabteilungen anderer Bundesministerien sowie die Tätigkeitsberichte der Bundes-Sport GmbH gemäß § 40 Bundes-Sportförderungsgesetz, der Bundessporteinrichtungen Gesellschaft mbH und weiterer wesentlicher Träger des österreichischen Sports.

„2025 war ein starkes Sportjahr für Österreich. Herausragende Leistungen unserer Athletinnen und Athleten und erfolgreiche Großveranstaltungen haben die Stärke des heimischen Sports wieder sichtbar gemacht. Doch Sport beginnt nicht erst bei Medaillen und großen Events, sondern bei Kindern, die Freude an Bewegung entdecken, in unseren Vereinen und bei den vielen Ehrenamtlichen, die den Sport täglich tragen. Eine breit aufgestellte Sportförderung schafft dafür wichtige Rahmenbedingungen – vom Breiten- und Nachwuchssport bis zum Spitzensport. Der Sportbericht 2025 zeigt, wie vielfältig diese Arbeit ist, welche Schwerpunkte gesetzt und wie öffentliche Mittel eingesetzt werden. Die notwendige Budgetkonsolidierung hat 2025 auch den Sport vor schwierige Entscheidungen gestellt – umso mehr mussten wir klare Prioritäten setzen. Nicht alles, was wünschenswert ist, konnte gleichzeitig finanziert werden. Umso wichtiger war für mich, dort zu investieren, wo wir langfristig am meisten bewirken können“, so Sport- Staatssekretärin Michaela Schmidt.

Auswahl sportpolitische Maßnahmen und Förderprojekte aus dem Sportbericht 2025

2025 standen vor allem jene Bereiche im Mittelpunkt, die den Sport langfristig stärken: mehr Bewegung für Kinder, bessere Rahmenbedingungen für den Spitzensport und ein sicheres, inklusives Sportumfeld.

Bewegung von Kindern als zentrale Priorität: Mit der Täglichen Bewegungseinheit wurde 2025 ein zentrales sportpolitisches Projekt weiter abgesichert und ausgebaut. Über Schulen und Kindergärten werden Kinder unabhängig von ihrem Wohnort oder ihrem familiären Umfeld erreicht und frühzeitig für Bewegung und Sport begeistert. Zusätzliche Unterstützung erhielt die Initiative durch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der sich als Botschafter der Täglichen Bewegungseinheit für mehr Bewegung im Alltag von Kindern engagiert. Im Schuljahr 2024/2025 haben insgesamt 365.718 Kinder und Jugendliche an 298.416 Bewegungseinheiten im Rahmen der Täglichen Bewegungseinheit teilgenommen.

Sport muss sicher und offen für alle sein: Ein sicheres und respektvolles Sportumfeld bildete auch 2025 einen wichtigen Schwerpunkt der österreichischen Sportpolitik. Maßnahmen zur Stärkung von Integrität und Prävention sowie zum Schutz vor Gewalt, Übergriffen, Diskriminierung und Ausgrenzung wurden weiter vorangetrieben. Gleichzeitig stand die Förderung eines offenen und inklusiven Sports im Fokus, der allen Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft oder persönlichen Voraussetzungen offensteht.

Investitionen in den Spitzensport: Der österreichische Spitzensport wurde 2025 gezielt und auf breiter Basis unterstützt. Im Mittelpunkt standen Investitionen in moderne Trainingsbedingungen, Sportwissenschaft, Datenanalyse und neue Technologien, um Athletinnen und Athleten bestmögliche Voraussetzungen für internationale Erfolge zu bieten. Gleichzeitig wurde die Absicherung von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern abseits ihrer sportlichen Karriere weiter gestärkt: Mit dem Programm „Justiz ATHLETA“ des Bundesministeriums für Justiz wurde das Angebot für duale Karrierewege und berufliche Perspektiven erweitert.

Der Sportbericht 2025 zum Downloaden: https://www.bmwkms.gv.at/themen/sport/publikationen.html