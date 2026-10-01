  • 01.10.2026, 12:24:03
  • /
  • OTS0151

Reminder: Pressekonferenz zur Präsentation des Wasserentnahmeregisters

Wien (OTS) - 

Die Bundesregierung stellt den Begutachtungsentwurf der Verordnung für das neue Wasserentnahmeregister vor. Damit wird eines der größten Digitalisierungsprojekte in der österreichischen Wasserwirtschaft auf den Weg gebracht. Ziel ist es, die Datengrundlage über relevante Wasserentnahmen zu verbessern, die langfristige Planung in der Wasserwirtschaft zu stärken und damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Wasserversorgung auch für kommende Generationen zu leisten.

Die zentralen Inhalte der Verordnung sowie die weiteren Rahmenbedingungen werden im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft präsentiert.

Einladung zur Pressekonferenz mit:

  1. Bundesminister Norbert Totschnig
  2. Abgeordnete zum Nationalrat Julia Herr
  3. Abgeordneter zum Nationalrat Michael Bernhard

Wann: Freitag, 2. Oktober 2026, 09:00 Uhr
Wo: Pressezentrum des BMLUK, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis Donnerstag-Abend und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MLA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright