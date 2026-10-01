Reminder: Pressekonferenz zur Präsentation des Wasserentnahmeregisters

Wien (OTS) -

Die Bundesregierung stellt den Begutachtungsentwurf der Verordnung für das neue Wasserentnahmeregister vor. Damit wird eines der größten Digitalisierungsprojekte in der österreichischen Wasserwirtschaft auf den Weg gebracht. Ziel ist es, die Datengrundlage über relevante Wasserentnahmen zu verbessern, die langfristige Planung in der Wasserwirtschaft zu stärken und damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Wasserversorgung auch für kommende Generationen zu leisten.



Die zentralen Inhalte der Verordnung sowie die weiteren Rahmenbedingungen werden im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft präsentiert.



Einladung zur Pressekonferenz mit:

Bundesminister Norbert Totschnig Abgeordnete zum Nationalrat Julia Herr Abgeordneter zum Nationalrat Michael Bernhard



Wann: Freitag, 2. Oktober 2026, 09:00 Uhr

Wo: Pressezentrum des BMLUK, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)



Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis Donnerstag-Abend und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.