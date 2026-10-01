30-Jahr-Feier im PBZ Laa

St. Pölten (OTS) -

Ende September feierte das NÖ Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Laa/Thaya sein 30-jähriges Bestehen – ein bedeutender Meilenstein in der regionalen Pflege- und Betreuungslandschaft. Für Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ist das Jubiläum ein Anlass zur Anerkennung: „Die Pflege- und Betreuungszentren bieten für Bewohnerinnen und Bewohner Unterstützung im Alltag, fördern Selbstständigkeit und schaffen gleichzeitig Möglichkeiten für soziale Kontakte, Gemeinschaft und gesellschaftliche Teilhabe. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag und sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Gesundheitssystems. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit großem Engagement und Professionalität täglich für das Wohl unserer Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegezentren sorgen.“

Im Namen der NÖ Landesgesundheitsagentur überbrachten die Leiterin der Abteilung Strategie und Qualität Pflege Eva Friessenbichler und Stefan Prucker die herzlichsten Glückwünsche zum 30-jährigen Bestehen des Hauses. Sie betonten die wichtige Rolle des Hauses für die Gesundheitsversorgung in der Region und dankten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren täglichen Einsatz. „Das PBZ Laa/Thaya steht seit 30 Jahren für verlässliche Pflege, hohe Qualität und ein respektvolles Miteinander. Dieses Jubiläum ist vor allem ein Verdienst jener Menschen, die mit Fachkompetenz und großem Engagement täglich dazu beitragen, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner gut begleitet und zuhause fühlen. Wir gratulieren herzlich und danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren wertvollen Einsatz“, so Eva Friessenbichler.

Kaufmännische Direktorin Regina Maria Berger und Pflegedirektor Erich Schiller, die Duale Führung des Hauses, unterstrichen die Philosophie des Hauses: „Unser Ziel ist es, den Bewohnerinnen und Bewohnern nicht nur die bestmögliche pflegerische Versorgung zu bieten, sondern auch einen abwechslungsreichen und würdevollen Alltag zu gestalten. Pflege und Betreuung heißt für uns, die Bewohnerinnen und Bewohner nicht nur an der Hand nehmen, sondern auch in den Arm nehmen.“

Ein Höhepunkt der Jubiläumsfeier war ein eigenes für das Haus komponiertes Lied, das von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Bewohnerinnen und Bewohnern des PBZ Laa vorgetragen wurde. Eine Besonderheit im PBZ Laa sind die vielen aktiven ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – über 60 helfende Menschen, die noch viel mehr übernehmen als den Besuchsdienst, Rollstuhlausflüge, gemeinsames Backen und die Dekoration des Hauses. Nach dem offiziellen Teil fand die Feier bei guter Stimmung und einem Buffet, das von der Küche des Hauses zubereitet wurde, einen würdigen Ausklang, passend zum Motto des PBZ: „Gemeinsam aktiv sein und feiern.“

Das PBZ Laa/Thaya (damals noch als Landes-Pensionisten- und Pflegeheim bzw. St. Vitusheim bezeichnet) wurde im Jahr 1996 nach einer zweijährigen Bauzeit von 1994 bis 1996 in der Gärtnerstraße eröffnet. Heute – drei Jahrzehnte später – stehen insgesamt 99 Pflegeplätze in drei Wohnbereichen zur Verfügung. Insgesamt kümmern sich 92 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um das Wohl der ihnen anvertrauten Menschen.

Weitere Informationen: NÖ LGA - Gesundheitsregion Weinviertel GmbH, Barbara Schindler-Pfabigan, Mobil: 0676/8587038420, E-Mail: [email protected]