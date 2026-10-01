  • 01.10.2026, 12:12:32
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„Gute Nacht Österreich“ über Gerhard Zeiler, die Spritpreisbremse und Donald Trumps Prestigeprojekte

Peter Klien begrüßt Katharina Straßer in der Late-Night-Satire am 2. Oktober in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Am Freitag, dem 2. Oktober 2026, heißt es wieder „Gute Nacht Österreich“. Peter Klien wirft um 22.15 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON seinen gewohnten Blick auf die Ereignisse der Woche.

Im Zentrum steht diesmal die Personaldebatte in der SPÖ: Medienmanager Gerhard Zeiler hat angekündigt, die Führung der Sozialdemokratie übernehmen zu wollen, und damit die Funktion von Parteichef Andreas Babler offen in Frage gestellt. Peter Klien beleuchtet den innerparteilichen Wettlauf, die Reaktionen aus den Bundesländern und die Frage nach dem Programm des Herausforderers satirisch. Außerdem Thema ist die neue Spritpreisbremse, die seit 1. Oktober gilt und bis Ende November befristet ist: Peter Klien widmet sich der Frage, wie groß die Entlastung an der Zapfsäule tatsächlich ausfällt. Weiters blickt „Gute Nacht Österreich“ über den Atlantik: Donald Trumps Vorliebe für Prestigeprojekte in Washington liefert Stoff für ein Kapitel über Macht und Selbstdarstellung. Zu Gast im Studio ist Katharina Straßer: Die Schauspielerin, Sängerin und Kabarettistin spricht mit Peter Klien über die Unzufriedenheit der ÖVP-Landeshauptleute mit der eigenen Partei.

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