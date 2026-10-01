- 01.10.2026, 12:03:02
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AVISO: Enquete mit James Taylor und Dominik Nepp im Wiener Rathaus
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Diskussionsveranstaltung der Freiheitlichen Akademie Wien und des Freiheitlichen Rathausklubs ein.
„Der Preis des Klimakommunismus - Wer zahlt die Zeche?“
Teilnehmer: Heartland-Präsident James Taylor, Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp sowie weitere Experten
Einleitung: FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss
Thema: Energiepreise, Belastungen für Unternehmen und Haushalte sowie marktwirtschaftliche Alternativen in der Klima- und Energiepolitik
Wann: Dienstag, 6. Oktober 2026, 18.30 Uhr
Ort: Volkshalle im Wiener Rathaus, Zugang Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien
Anmeldung: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]
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