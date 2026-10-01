  • 01.10.2026, 12:03:02
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AVISO: Enquete mit James Taylor und Dominik Nepp im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - 

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Diskussionsveranstaltung der Freiheitlichen Akademie Wien und des Freiheitlichen Rathausklubs ein.

„Der Preis des Klimakommunismus - Wer zahlt die Zeche?“

Teilnehmer: Heartland-Präsident James Taylor, Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp sowie weitere Experten

Einleitung: FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss

Thema: Energiepreise, Belastungen für Unternehmen und Haushalte sowie marktwirtschaftliche Alternativen in der Klima- und Energiepolitik

Wann: Dienstag, 6. Oktober 2026, 18.30 Uhr
Ort: Volkshalle im Wiener Rathaus, Zugang Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien
Anmeldung: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

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