AVISO: Enquete mit James Taylor und Dominik Nepp im Wiener Rathaus

Wien (OTS) -

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Diskussionsveranstaltung der Freiheitlichen Akademie Wien und des Freiheitlichen Rathausklubs ein.

„Der Preis des Klimakommunismus - Wer zahlt die Zeche?“

Teilnehmer: Heartland-Präsident James Taylor, Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp sowie weitere Experten

Einleitung: FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss

Thema: Energiepreise, Belastungen für Unternehmen und Haushalte sowie marktwirtschaftliche Alternativen in der Klima- und Energiepolitik

Wann: Dienstag, 6. Oktober 2026, 18.30 Uhr

Ort: Volkshalle im Wiener Rathaus, Zugang Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Anmeldung: [email protected]